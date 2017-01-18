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Журналисты США направили Трампу письмо с критикой

Сотрудники СМИ пообещали избранному президенту повысить профессиональную «планку» и крайне точно освещать происходящее в стране

Представители прессы США направили избраному президенту страны Дональду Трампу открытое письмо, в котором подвергли некоторые его действия жесткой критике и пообещали, что повысят профессиональную «планку» и будут очень точно освещать происходящее в Америке.

Автор письма — главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп. От лица журналистов он назвал отношения между администрацией Трампа и американскими СМИ «натянутыми». Также будущего президента раскритиковали за неодобрительные высказывания о корреспондентах в Twitter и осудили за то, что Трамп избегает прессы, запрещая некоторым изданиям освещать его деятельность.

Журналисты отмечают, что это право и выбор Трампа, однако напомнили о том, что именно пресса в конечном итоге решает, как лучше всего донести информацию до аудитории. Именно журналисты, отмечается в письме, выбирают, общаться ли с чиновниками Трампа в официальном или неофициальном порядке, и сколько эфирного времени им выделить.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Журналисты США направили Трампу письмо с критикой

Сотрудники СМИ пообещали избранному президенту повысить профессиональную «планку» и крайне точно освещать происходящее в стране

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