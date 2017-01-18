Верховный суд Британии примет решение по Brexit 24 января

Верховный суд Великобритании примет решение по выходу королевства из Евросоюза 24 января. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рассмотрение апелляции правительства страны на решение лондонского Высокого суда, постановившего, что правительству требуется подтверждение парламента для запуска Brexit, началось 5 декабря и завершилось 8 декабря прошлого года. Тогда председатель судебного органа лорд Дэвид Нойбергер заявлял, что решение по Brexit будет вынесено судом «как можно быстрее».

До этого министр по делам Brexit Дэвид Дэвис сообщал, что прошение правительства об ускорении процедуры рассмотрения апелляции было удовлетворено: апелляцию рассмотрит сразу Верховный суд в обход апелляционного суда. Однако, по его словам, если Верховный суд отложит вердикт до следующего года, сроки начала процедуры выхода Великобритании из ЕС могут сдвинуться.