Верховный суд Британии закончил слушания по Brexit

По словам председателя органа, решение будет принято как можно быстрее
Британский Верховный суд завершил четырехдневные слушания по Brexit. Об этом заявил председатель судебного органа лорд Дэвид Нойбергер.
«Решение будет вынесено судом как можно быстрее», — приводит его слова «РИА Новости».
Напомним, рассмотрение апелляции правительства страны на решение лондонского Высокого суда, постановившего, что правительству требуется подтверждение парламента для запуска Brexit, началось в понедельник.
Ранее министр по делам Brexit Дэвид Дэвис сообщил, что прошение правительства об ускорении процедуры рассмотрения апелляции было удовлетворено: апелляцию рассмотрит сразу Верховный суд в обход апелляционного суда. Однако, по его словам, если Верховный суд отложит вердикт до следующего года, сроки начала процедуры выхода Великобритании из ЕС могут сдвинуться.