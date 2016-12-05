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2017 год может концом функционирования Евросоюза

Европейские и российские политики рассказали «Известиям», что может ждать Европейский союз в ближайшем будущем

Фото: TASS/DPA/Daniel Kalker

В Верховном суде Великобритании 5 декабря началось рассмотрение апелляции, поданной правительством страны в ответ на решение Высокого суда Лондона, которым суд фактически запретил инициировать процедуру Brexit без согласия нижней палаты парламента королевства. При этом британская пресса и большинство экспертов склоняются к тому, что, каким бы ни было решение суда, премьер-министр страны Тереза Мэй пойдет до конца и запустит процедуру выхода из Евросоюза.

В тот же день в Италии состоялся референдум о конституциональной реформе, после которого, по прогнозам экспертов, к власти в стране могут прийти политические силы, выступающие за выход Италии из зоны евро. Предварительные итоги референдума уже привели к тому, что премьер-министр страны подал в отставку, а курс евро на открытии торгов опустился до минимума за больше чем полтора года, хотя быстро восстановил свои позиции. О том, что может ждать объединение в ближайшем будущем, «Известиям» рассказали европейские и российские политики.

Начало конца

Так, лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини считает, что Brexit стал началом конца для Евросоюза.

— Выборы, которые пройдут волной по Европе, подхватят этот тренд. Европейский союз в качестве института не функционирует на должном уровне, а лишь лоббирует интересы банкиров и властей. Блок далек от своих же граждан. Исходя из этого, я убежден, что 2017 год станет концом функционирования Евросоюза, а страны, входящие в него, наконец получат национальный суверенитет, — заявил он.

ЕС может отклониться он заданного курса

Австрийский политик, депутат Европейского парламента Ульрике Луначек, напротив, уверен, что у Евросоюза есть надежда на другой путь. Возрождение идеи общего европейского пути и снятие внутренних противоречий между государствами — членами объединения он склонен связывать с победой на выборах президента Австрии независимого кандидата, бывшего лидера партии «зеленых» Александра Ван дер Беллена.

— Победа Ван дер Беллена дает надежду всему Европейскому Союзу. Результаты выборов показали, что существует альтернатива популистскому правому крылу и что кандидату от семьи «зеленых» удалось сделать нас счастливыми. После Brexit и победы Дональда Трампа он показал, что возможен и другой путь, не только деструктивный подход, который настраивает нас друг против друга, но и тот, который принимает общий европейский подход. Победа Ван дер Беллена не означает, что политикам в ЕС теперь можно отклониться от заданного курса и продолжать работать как раньше. Мы все должны принять Ван дер Беллена в качестве примера и доказать гражданам, что существует жизнеспособная альтернатива в политике. Мы хотим справедливой и демократической Европы, которая покажет гражданам, что ей снова можно гордиться, — отметил Ульрике Луначек.

В то же время по примеру Великобритании о возможном выходе из Евросоюза также задумалась Греция. В любом случае британцам уже удалось задать языковой тренд — термин Grexit, как и прогремевший на весь мир Brexit, был внесен в Оксфордский словарь. Будет ли этот тренд подхвачен другими европейскими странами в ближайшее время, или оптимистичные для ЕС прогнозы оправдаются, вероятнее всего, станет ясно уже в ближайшее время.

О распаде говорить рано

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что преждевременно делать выводы о распаде Евросоюза.

— В целом на сегодняшний день кризис, в котором находится Евросоюз, во многом объясняется перекосами при его формировании. Наиболее богатые страны выиграли про образовании блока, в то время как периферийные страны, в частности южные, во многом проиграли, решив войти в ЕС. Таким образом, это вызывает разные протесты и настроения внутри Европы. Евросоюз ищет способы самосохранения, и пока, на мой взгляд, преждевременно полагать, что вслед за Brexit последует полный распад союза, — заключил депутат.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

2017 год может концом функционирования Евросоюза

2017 год может концом функционирования ЕвросоюзаЕвропейские и российские политики рассказали «Известиям», что может ждать Европейский союз в ближайшем будущем

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