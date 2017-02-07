Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Минобороны получит световой меч

Возрожден проект лазерного комплекса «Сжатие», ослепляющего оптику противника

Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Пятаков

Минобороны в ближайшее время получит мобильный лазерный комплекс (МЛК), ослепляющий на расстоянии нескольких десятков километров оптику самолетов, вертолетов, головки самонаведения ракет и бомб. Также система, разработанная научно-производственным объединением «Астрофизика» (входит в холдинг «Швабе»), может справиться с оптико-электронными системами (ОЭС) танков, бронемашин и даже с прицелами противотанковых ракетных комплексов. МЛК отличается небольшими габаритами и поэтому легко монтируется на боевые машины и бронеавтомобили.

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военно-промышленном комплексе, в настоящее время МЛК уже проходит испытания. Принцип работы мобильного лазерного комплекса достаточно прост. Он направляет луч многоканального лазера на обнаруженную оптическую систему и ослепляет ее. В изделии несколько объединенных в один блок лазерных излучателей. Поэтому МЛК может одновременно глушить большое количество целей либо сконцентрировать все лучи лазера на одном объекте.

— В настоящее время комплекс находится в высокой степени готовности, — рассказал «Известиям» один из собеседников издания. — Правда, точные сроки окончания работ и характеристики машины я назвать не могу.

МЛК — это развитие систем 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие». Последняя была разработана и принята на вооружение в начале 1990-х годов. Но из-за высокой стоимости система «Сжатие» не стала массовой серийной машиной.

Лазерный комплекс 1К17 с 15 лазерными излучателями устанавливался на шасси самоходной гаубицы 2С19 «Мста». Оптико-электронные системы противника комплекс «Сжатие» обнаруживал и классифицировал по их бликам. После этого система сама выбирала, сколько лазерных лучей и какой мощности нужно для ослепления противника.

Одна машина 1К17 могла защитить от самолетов, вертолетов и высокоточного оружия несколько танковых или мотострелковых рот. В настоящее время единственный сохранившийся комплекс «Сжатие» находится в экспозиции Военно-технического музея в подмосковном селе Ивановское.

— До недавнего времени считалось, что всего было выпущено два «Сжатия», — рассказывает «Известиям» военный историк Алексей Хлопотов. — Но, по последним данным, таких машин было выпущено более десятка. И часть из них поступила в войска. Единственный недостаток 1К17 — это большие габариты и меньшая подвижность по сравнению с танками и боевыми машинами, которые «Сжатие» должно было прикрывать.

В отличие от своего прародителя МЛК — это более компактное изделие. Благодаря этому комплекс, установленный на шасси танка, БМП или БТР, отличается высокой подвижностью. Поэтому, действуя в боевом порядке мотострелковых или танковых подразделений, мобильный лазерный комплекс сможет непрерывно защищать технику от летательных аппаратов и высокоточного оружия противника.  

— Мобильные лазерные комплексы — это современное, перспективное и очень технологичное направление развития систем вооружения, — рассказывает Алексей Хлопотов. — Но лазер — это не летальное оружие. Он никого не убивает, ничего физически не разрушает. Хотя очень эффективно «глушит» оптико-электронные станции наблюдения, прицелы и головки самонаведения крылатых ракет и высокоточных боеприпасов. ​​​​​​​

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Минобороны получит световой меч

Минобороны получит световой мечВозрожден проект лазерного комплекса «Сжатие», ослепляющего оптику противника

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Росгвардия на страже

Росгвардия на страже

Мастер-класс от спецподразделений Росгвардии – в фотоленте «Известий»

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке