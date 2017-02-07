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Государственным беспилотникам написали военный устав

Минобороны разработало авиационные правила эксплуатации дронов для всех федеральных ведомств

Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Пирогов

Российское военное ведомство разработало правила эксплуатации летающих дронов для всех федеральных органов исполнительной власти. Федеральные авиационные правила производства полетов беспилотных летательных аппаратов государственной авиации (есть в распоряжении «Известий») регламентируют практически все аспекты применения БПЛА. Начиная от их технического обслуживания и правил воздушного движения и заканчивая временем отдыха операторов и опасными погодными явлениями. Сейчас документ проходит согласование в профильных министерствах и ведомствах.

Проект Федеральных авиационных правил производства полетов (ФАППП БПЛА) был разработан Минобороны еще 19 августа прошлого года. Но до сих пор о них не было ничего известно. В правилах более 40 страниц основного текста и четыре приложения.

Как указывается во второй статье документа, он содержит «требования к личному составу расчетов беспилотных летательных аппаратов, руководству полетами, организации, обеспечению и выполнению полетов». Также в ФАППП «прописываются особенности полетов в различных условиях и ситуациях».

Разработчики правил указывают: «Правила будут обязательны для выполнения всеми формированиями беспилотной авиации федеральных органов исполнительной власти». В случае нарушений положений ФАППП должны быть приняты незамедлительные меры для их пресечения.

Примечательно, что российское военное ведомство внесло в проект федеральных правил ряд новых юридических определений. Ранее в Воздушном кодексе Российской Федерации появилось определение «беспилотный летательный аппарат». В ФАППП же указаны понятия «боевой полет» и «боевое применение». Последнее — это «вид летной подготовки, направленный на обучение использованию в полете оборудования и вооружения беспилотного летательного аппарата для поражения наземных (морских), воздушных целей (объектов) или решения других боевых и специальных задач».

Согласно ФАППП, право проводить боевые и специальные полеты предоставляется командирам частей, в состав которых входят подразделения БПЛА. Но в мирное время и во время учений разрешить полет дрона может командир его расчета.

Правда, поднять в воздух беспилотник без наличия у расчета целого перечня документов нельзя. В лист разрешений, помимо полетного задания, бюллетеня погоды и аэронавигационной информации, попал и инженерно-штурманский расчет полета. Это сложный документ, где учитывается профиль и определение режима полета, расход топлива, расчет полетного времени, веса и боевой нагрузки.

— Этот пункт списан с Федеральных правил «большой» авиации, — рассказывает «Известиям» командир подразделения БПЛА Минобороны. — Такие расчеты необходимы для больших многотонных дронов типа «Форпост». Они проводят на высоте в несколько километров более 10 часов. Но у нас основные БПЛА — это легкие, весящие несколько килограммов изделия. К примеру, «Элерон» или «Тахион». Запускают их под задачу. И никакого определенного маршрута полета у них нет. Ну и какой тут может быть инженерно-штурманский расчет? Его писать дольше, чем самому БПЛА летать.

Также разработчики ФАППП уделили большое внимание режиму труда операторов. В мирное время военнослужащий может непрерывно управлять беспилотником не более шести часов днем и четырех часов ночью. В боевой обстановке это время увеличивается на два часа. Но как гласит статья 40 Федеральных правил, «дальнейшее управление полетами беспилотных летательных аппаратов выполняется после отдыха (сна) продолжительностью не менее 8 часов». При этом у пилотов «большой» авиации Минобороны летная смена длится 14 часов, у гражданских — не превышает 12 часов.

В приложении № 4 Федеральных правил указаны все опасные, по мнению его составителей, явления погоды. Они угрожают безопасности полетов и сохранности беспилотников на аэродромах. Помимо сильного ветра, осадков, гроз, в этот перечень попали землетрясения, цунами, сели и даже извержения вулканов.

Главный редактор Avia.ru  Роман Гусаров пояснил «Известиям», что БПЛА уже стали частью государственной авиации. И поэтому необходимы четкие авиационные правила.

— Министерство обороны на сегодня является основным эксплуатантом беспилотных летательных аппаратов в России, — говорит Гусаров. — Военное ведомство первым заинтересовано в наведении правового порядка в этой сфере. Их аппараты летают не только в зонах боевых действий, но и в общем воздушном пространстве, соответственно, могут возникать нештатные ситуации опасного сближения с гражданскими воздушными судами. Несомненно, законодательство в сфере регулирования полетов беспилотников будет развиваться и дальше.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Государственным беспилотникам написали военный устав

Государственным беспилотникам написали военный уставМинобороны разработало авиационные правила эксплуатации дронов для всех федеральных ведомств

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