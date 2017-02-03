Ставка ниже — рост выше

Сегодня пройдет заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Нет сомнений, что у ЦБ РФ есть все основания принять решение о снижении ключевой ставки на 0,5–1%, а также заявить о реализации других мер поддержки экономического роста.

Для обеспечения устойчивого роста экономики необходима стабильность правил игры, валютного и финансового рынков, относительно низкая инфляция.

Бизнесу важно понимать действия Банка России и правительства, направленные на формирование макроэкономической стабильности. Можно констатировать, что Центральный банк последовательно проводит линию на снижение инфляции, идеологию плавающего курса рубля, защищает финансовый рынок от недобросовестных участников. Есть уверенность, что он полностью с помощью своих механизмов и имеющегося инструментария контролирует ситуацию в финансовой сфере, и это, безусловно, фактор, необходимый для экономического роста.

По оценкам на конец прошлого года, глубина падения ВВП оказалась меньше, чем это прогнозировалось, — 0,5% вместо 0,6%. Показатели роста промышленного производства тоже выше — 1% вместо 0,4%. Что радует — в основном этот рост был обеспечен обрабатывающими секторами экономики. Рост сельского хозяйства еще более впечатляющий — свыше 3%. Инфляция приближается к рекордно низким для современной России уровням — к концу года она, по предварительным данным, составила 5,4%. Такая динамика вселяет оптимизм.

Скорее всего по итогам текущего года мы будем иметь более высокие темпы роста ВВП, инвестиций и других макроэкономических показателей, чем заложено в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития и в проекте бюджета. Эксперты МВФ уже говорят о росте ВВП в этом году на 1,1%.

Но есть и показатели, которые пока не радуют. Реальная заработная плата выросла лишь на 0,5%, а доходы населения обеспечивают потребительский спрос и тем самым влияют на экономический рост. Падение инвестиций хотя и замедлилось, но все равно было достаточно большим — минус 3%.

Тем не менее, есть основания рассчитывать, что в текущем году ситуация с инвестициями в экономику все-таки изменится. Для этого очень важны действия Банка России, который, без сомнения, способен в рамках своей компетенции создать условия для более быстрого роста экономики.

И прежде всего сейчас есть все возможности для того, чтобы ЦБ снижал ключевую ставку более решительно, чем он это делал до сих пор. Высокая ключевая ставка — одна из причин стагнации кредитования. При этом инфляция уже почти в два раза ниже ключевой ставки. Поэтому и банковское сообщество, и промышленники, и депутаты рассчитывают, что ЦБ будет двигаться не по полпроцента, а начнется более серьезное снижение ключевой ставки.

Это позволило бы, на мой взгляд, не только простимулировать кредитование экономики, но и поддержать определенную стабильность на валютном рынке, избежать слишком резкого укрепления рубля, которое работает против роста промышленного производства.

Необходимо в целом обратить внимание на валютный курс, действуя таким образом, чтобы всем были понятны правила игры при изменении ситуации на валютных рынках. Нет сомнений, что ЦБ за этим следит, но, возможно, в текущей ситуации должна быть более активная правительственная политика, связанная с формированием резервов. И в связи с этим надо ставить вопрос о скорейшем утверждении бюджетного правила. Заявления Минфина России по этому поводу последовали.

Банку России также стоит внимательно посмотреть на нормативы, которые он последнее время вводил для сдерживания аппетитов банков при кредитовании. Пересмотр макропруденциальной политики позволит стимулировать более активное участие кредитных организаций в кредитовании экономики.

И, наконец, нужно отходить от практики принятия решений, сдерживающих развитие конкуренции и мешающих росту кредитования. Например, субсидирование процентной ставки по агрокредитам могут получать только крупнейшие кредитные организации. Такими решениями сдерживается участие региональных банков в кредитовании малого бизнеса, который должен стать одной из движущих сил диверсификации экономики.

Хотелось бы надеяться, что законопроекты, направленные на создание трехуровневой системы банковского регулирования, фонда консолидации банков, увеличение суммы для инвестирования через индивидуальные инвестиционные счета с 400 тыс. до 1 млн рублей, страхование инвестиций, осуществляемых через такие счета, будут поддержаны Госдумой. Это расширит инструментарий Банка России и участников рынка, который можно использовать в интересах экономического роста.



Автор — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку