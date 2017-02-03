Экономика пойдет на взлет

Российская экономика выйдет из кризиса, а темпы роста ВВП страны будут превышать среднемировые через 5 – 10 лет. Такое мнение высказало большинство экспертов и представителей бизнеса в ходе опроса, проведенного аналитическим центром РАНХиГС. Помочь росту, по мнению опрошенных, могут реформа госуправления и инвестиции в человеческий капитал, препятствием выступает общая инерционность экономической системы.

Стагнация и рецессия стали наименее вероятными сценариями, по мнению сотни опрошенных экспертов. В пользу спада в экономике в долгосрочной перспективе высказалось всего 6%. Роста ВВП ожидает 80% респондентов. При этом их оценки качества роста и его источников расходятся.

Консерваторы ожидают долгосрочный рост в диапазоне 0,5 – 2% ежегодно на базе имеющихся факторов развития. Оптимисты рассчитывают на так называемый инновационный сценарий.

Ускоренные темпы роста экономики в прогнозах на 5 – 10 лет существенно преобладают над ответами в пользу слабой динамики или рецессии на кратко- и среднесрочную перспективу. На этих временных горизонтах — в 2017 – 2018 годах — прогнозируется слабый рост ВВП в диапазоне 0,5 – 2% ежегодно, говорит автор исследования, директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

В пользу слабой рецессии — некритичного сокращения выпуска и несущественного замедления темпов роста экономики в течение года-двух — высказались более четверти специалистов — 27%. Значительного спада ожидают лишь 15%.

Николай Калмыков объясняет, что умеренный пессимизм экспертов обусловлен невозможностью быстрого урегулирования всех проблемных сфер экономической жизни государства. Это прежде всего произошедшее с 2014 года снижение цен на энергоносители.

— У большинства сформировалось ясное представление о планах властей и перспективах развития экономики в дальнейшем периоде, — признает автор исследования. — Мы уже видим приоритеты и намерения менять ситуацию и проводить реформы. С этим и связаны основные надежды.

Таким образом, прирост ВВП темпами выше среднемировых — вполне достижимая цель на ближайшее десятилетие. Задачу повышения темпов роста ВВП поставил президент Владимир Путин в декабрьском послании Федеральному собранию. Чтобы выполнить ее, экономика России должна вырасти более чем на 3% в 2019 году; пока прогноз Минэкономразвития исходит из скромных 2,1% роста на этот год. Сейчас МЭР активно собирает предложения экспертов по тому, как выполнить задачу обеспечения ускоренного роста.

— Нужно выстраивать конкурентоспособную систему государственного управления и управления экономикой, — предлагает, в свою очередь, Николай Калмыков. — Базой долгосрочной устойчивости и быстрых темпов роста ВВП может стать повышение конкурентоспособности экономики нашей страны, а для этого необходимы долгосрочные вложения в целые отрасли и кадры.

Экономика России постепенно переходит к фазе восстановления, соглашается с выводами исследования РАНХиГС главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

— Мы ждем положительных темпов роста уже с I квартала 2017 года, а по итогам года российский ВВП вырастет на 1,1%, — рассказала эксперт.

По ее мнению, продолжится увеличение реальных зарплат — на 2,4% за год, за счет чего реальные располагаемые доходы населения (все доходы за вычетом расходов с поправкой на инфляцию) перейдут в область положительных значений. В частности, это случится благодаря снижению инфляции. По итогам прошлого года она составила 5,4%, а к концу 2017-го должна замедлиться до 4,8%, прогнозирует Екатерина Крылова. В дальнейшем цены будут расти не более чем на 4% ежегодно, как задумал Центробанк.

Таким образом, драйвером роста экономики с этого года станут не только инвестиции, но и потребительский спрос. По оценкам аналитика, потребление домохозяйств обеспечит три процентных пункта роста ВВП.

Ускорение роста до мирового уровня, то есть темпами выше 2,5%, возможно только при активизации инвестиционной активности, уверен заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. Тем не менее ситуация стагнации, то есть темпов роста экономики чуть выше нуля, создает возможности для будущего прорыва, отметил эксперт.