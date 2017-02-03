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Миллиард сомнений

Банк России ужесточает надзор за подозрительными операциями кредитных организаций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Недобросовестным кредитным организациям и их клиентам с апреля этого года станет сложнее выводить активы и отмывать преступные доходы. Центробанк намерен сократить порог сомнительных сделок, после превышения которого включаются специальные надзорные инструменты реагирования, с 2 млрд до 1 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к ЦБ. Рынок к такому изменению давно готов, но крупные игроки могут столкнуться с трудностями.

Банк России продолжает активную борьбу с теневой экономикой, поэтому со II квартала вновь ужесточает оценку вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, понизив порог подозрительных сделок вдвое,  до 1 млрд рублей, рассказал источник «Известий». Это будет уже третьим ужесточением. Летом 2014-го показатель был снижен с 5 до 3 млрд рублей, прошлой весной  до 2 млрд. Помимо порога в абсолютном значении, регулятор ограничил объем сомнительных операций тремя процентами от оборота по счетам клиентов.

Представитель пресс-службы Банка России в ответ на вопрос «Известий» о планируемом ужесточении правил заявил, что «регулятор не исключает дальнейшее снижение в будущем указанных пороговых значений».

По логике ЦБ, понижение порога позволит выявить больше недобросовестных участников рынка и сделать его более прозрачным. По данным регулятора, в 2014 году объем подозрительных операций сократился втрое  с $27 млрд до $8,6 млрд, в 2015-м — до $1,5 млрд. Как ранее писали «Известия», за три квартала 2016-го объем сомнительных трансакций составил $531 млн.

Сомнительные операции зачастую являются поводом для отзыва лицензий. Из числа банков, которые в 2013–2017 годах ушли с рынка, более половины неоднократно нарушали антиотмывочное законодательство и были вовлечены в проведение сомнительных операций в крупных масштабах.

После очередного ужесточения правил игры банки неизбежно станут еще более скрупулезно оценивать операции клиентов, уверен председатель совета директоров финансового холдинга «Сафмар», экс-зампред ЦБ Олег Вьюгин.

 Очевидно, что эта мера скажется на банках, а также их действующих и потенциальных клиентах,  полагает он.  Скорее всего, будет больше отказов в открытии счета или в проведении некоторых операций.

Он не исключает, что в зону риска попадут и добросовестные компании.

Участники рынка опасаются, что очередное ужесточение может усложнить работу крупных банков, которые в силу особого внимания регулятора и так не увлекаются сомнительными операциями. Банкиры утверждают, что часто сами не знают о том, в чьих интересах их клиенты проводят сделки, поэтому становятся жертвами чужих отмывочных схем. А у крупных банков значительно больше клиентов, соответственно, число подозрительных операций потенциально выше.

 Снижение порогового значения вовлеченности в сомнительные операции до 1 млрд рублей практически нереально для исполнения крупными банками,  убеждена начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.  Всегда будут нечестные хозяйственные субъекты, желающие и пытающиеся посредством банка отмыть денежные средства, вывести их за рубеж, либо провернуть схему, нацеленную на оптимизацию налогообложения.

Есть превентивные меры, позволяющие не допустить недобросовестные компании к обслуживанию в банке, но эти меры зачастую неэффективны, добавляет банкир. Дело в том, что однозначно оценить надежность клиента и риски по нему до приема на обслуживание невозможно, поясняет Дина Багатова.

При этом в крупные банки такие клиенты идут более охотно в надежде затеряться в объемах бизнеса большой кредитной организации. Такому банку значительно сложнее выявить неблагонадежного клиента по сравнению с небольшим банком, где всех клиентов знают в лицо. То есть небольшим финансовым институтам будет гораздо проще исполнить новое требование регулятора.

Банкиры в связи с планами ЦБ предлагают и альтернативное решение: вводить пороговое значение вовлеченности, выраженное в процентом отношении сомнительных операций к объему клиентских операций банка. По мнению Дины Богатовой, это позволит более точно оценивать объем подозрительных операций в увязке с объемом бизнеса банка.

В ВТБ «Известиям» заявили, что группа действует строго в рамках законодательства и поддерживает усилия ЦБ, направленные на борьбу с сомнительными операциями.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Миллиард сомнений

Миллиард сомненийБанк России ужесточает надзор за подозрительными операциями кредитных организаций

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