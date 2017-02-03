Российские овощи вытесняют импорт

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за 11 месяцев 2016 года в Россию было завезено почти вполовину меньше импортных овощей, чем годом раньше. Эксперты объясняют такое резкое падение активным импортозамещением зарубежного продовольствия и снижением потребления дорогих, внесезонных овощей.

Как следует из данных ФТС за 11 месяцев 2016 года, падение объемов импорта произошло по всем видам овощей. Так, в Россию было поставлено всего лишь 50,9% от объема аналогичного периода 2015 года капусты (90 тыс. т), картофеля — 51,3% (281 тыс. т), лука и чеснока — 59% (185 тыс. т), томатов — 69,3% (419 тыс. т), огурцов и корнишонов — 89,3% (97,4 тыс. т).



Существенное падение и по импорту сахара — 50,8% (257 тыс. т). Меньше, чем в 2015 году, завезли и мяса — 84,1% (558 тыс. т). Небольшой рост поставок показало масло: пальмовое — 100,8% (801 тыс. т) и сливочное — 101,2% (82,8 тыс. т). Вырос импорт сыра и творога — 105,5% (200 тыс. т), а также фруктов — апельсинов, мандаринов и бананов. Наибольший рост объемов импорта показало подсолнечное масло — 164,1% (5,3 тыс. т), молоко и сухие сливки — 125,8% (166 тыс. т).

Участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что такие результаты были достигнуты благодаря проводимой государством политике импортозамещения продовольствия. Подводя итоги 2016 года, в Минсельхозе отмечали, что по некоторым направлениям Россия полностью обеспечила потребности внутреннего рынка. Наиболее существенные результаты, считают в Минсельхозе, достигнуты на рынке мяса и мясопродуктов, где рост производства полностью компенсировал выпавшие объемы импорта из стран, в отношении которых были введены контрсанкции.



Доля импорта мяса птицы сократилась с 12% в 2013 году до 5% в 2016 году. На рынке свинины доля импорта сократилась с 26% в 2013 году до 9% в 2016 году. Вместе с тем, по оценке Минсельхоза, дефицит отечественной продукции пока наблюдается по тепличным овощам, молочной, садовой плодоовощной продукции, говядине. Но по этим направлениям также наблюдается положительная динамика. Например, по оценке Минсельхоза, уже в 2016 году мы получим прирост производства тепличных овощей на 35% (до 840 тыс. т).

В сети магазинов «Дикси» подтверждают, что по результатам прошлого года компания нарастила долю российских овощей и фруктов в товарообороте. За год доля местных огурцов увеличилась в полтора раза и достигла 89%, томатов — 73%, общая доля категории «Свежие овощи» — 65%.

Президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев отмечает, что сейчас соотношение импортируемых и производимых внутри страны томатов составляет 50 на 50%, тогда как несколькими годами ранее мы завозили в Россию около 80% потребляемых помидоров. Огурцами мы обеспечиваем себя на 80%, тогда как раньше мы производили только 35% от потребности.

— В тепличных овощах мы наращиваем собственное производство и замещаем импорт. Ежегодный рост составляет около 10 – 12%. Импорт помидоров раньше составлял 800 тыс. т в год, сейчас он едва больше 400 тыс. т. Если сохранятся прежние темпы ввода тепличных мощностей, по овощам мы за четыре-пять лет полностью закроем свои потребности, — рассказал он.

Впрочем, по словам Сергея Королева, падение объемов импорта овощей объясняется не только успехами в отечественном сельском хозяйстве. Что касается овощей, выращиваемых в открытом грунте, прирост в отечественном производстве составил около 3 – 4% за последний год.

— Снижается потребление особенно в дорогом сегменте, то есть в зимних овощах, ведь это всё импорт. При курсе 30 рублей за доллар люди могли позволить себе внесезонные овощи, при курсе 60 рублей не каждый их может купить, — пояснил Сергей Королев.