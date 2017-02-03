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Российские овощи вытесняют импорт

По ряду позиций ввоз продуктов из-за рубежа за год снизился на 50%

Фото: Gettyimages/Hinterhaus Productions

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за 11 месяцев 2016 года в Россию было завезено почти вполовину меньше импортных овощей, чем годом раньше. Эксперты объясняют такое резкое падение активным импортозамещением зарубежного продовольствия и снижением потребления дорогих, внесезонных овощей.

Как следует из данных ФТС за 11 месяцев 2016 года, падение объемов импорта произошло по всем видам овощей. Так, в Россию было поставлено всего лишь 50,9% от объема аналогичного периода 2015 года капусты (90 тыс. т), картофеля  51,3% (281 тыс. т), лука и чеснока  59% (185 тыс. т), томатов  69,3% (419 тыс. т), огурцов и корнишонов  89,3% (97,4 тыс. т).

Существенное падение и по импорту сахара  50,8% (257 тыс. т). Меньше, чем в 2015 году, завезли и мяса  84,1% (558 тыс. т). Небольшой рост поставок показало масло: пальмовое  100,8% (801 тыс. т) и сливочное  101,2% (82,8 тыс. т). Вырос импорт сыра и творога  105,5% (200 тыс. т), а также фруктов  апельсинов, мандаринов и бананов. Наибольший рост объемов импорта показало подсолнечное масло  164,1% (5,3 тыс. т), молоко и сухие сливки  125,8% (166 тыс. т).

Участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что такие результаты были достигнуты благодаря проводимой государством политике импортозамещения продовольствия. Подводя итоги 2016 года, в Минсельхозе отмечали, что по некоторым направлениям Россия полностью обеспечила потребности внутреннего рынка. Наиболее существенные результаты, считают в Минсельхозе, достигнуты на рынке мяса и мясопродуктов, где рост производства полностью компенсировал выпавшие объемы импорта из стран, в отношении которых были введены контрсанкции.

Доля импорта мяса птицы сократилась с 12% в 2013 году до 5% в 2016 году. На рынке свинины доля импорта сократилась с 26% в 2013 году до 9% в 2016 году. Вместе с тем, по оценке Минсельхоза, дефицит отечественной продукции пока наблюдается по тепличным овощам, молочной, садовой плодоовощной продукции, говядине. Но по этим направлениям также наблюдается положительная динамика. Например, по оценке Минсельхоза, уже в 2016 году мы получим прирост производства тепличных овощей на 35% (до 840 тыс. т).

В сети магазинов «Дикси» подтверждают, что по результатам прошлого года компания нарастила долю российских овощей и фруктов в товарообороте. За год доля местных огурцов увеличилась в полтора раза и достигла 89%, томатов  73%, общая доля категории «Свежие овощи»  65%.

Президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев отмечает, что сейчас соотношение импортируемых и производимых внутри страны томатов составляет 50 на 50%, тогда как несколькими годами ранее мы завозили в Россию около 80% потребляемых помидоров. Огурцами мы обеспечиваем себя на 80%, тогда как раньше мы производили только 35% от потребности.

 В тепличных овощах мы наращиваем собственное производство и замещаем импорт. Ежегодный рост составляет около 1012%. Импорт помидоров раньше составлял 800 тыс. т в год, сейчас он едва больше 400 тыс. т. Если сохранятся прежние темпы ввода тепличных мощностей, по овощам мы за четыре-пять лет полностью закроем свои потребности,  рассказал он.

Впрочем, по словам Сергея Королева, падение объемов импорта овощей объясняется не только успехами в отечественном сельском хозяйстве. Что касается овощей, выращиваемых в открытом грунте, прирост в отечественном производстве составил около 34% за последний год.

 Снижается потребление особенно в дорогом сегменте, то есть в зимних овощах, ведь это всё импорт. При курсе 30 рублей за доллар люди могли позволить себе внесезонные овощи, при курсе 60 рублей не каждый их может купить,  пояснил Сергей Королев.

По оценке финансового аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, за год поставщики овощей в Россию потеряли не менее $170190 млн выручки (всего было поставок на $1,07 млрд). При этом российские производители удержали объем доходов за счет роста цен и импортозамещения.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Российские овощи вытесняют импорт

Российские овощи вытесняют импортПо ряду позиций ввоз продуктов из-за рубежа за год снизился на 50%

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