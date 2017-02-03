Поветкин: «Я не употреблял никаких запрещенных препаратов»

В Лос-Анджелесе состоялось вскрытие допинг-пробы Б боксера Александра Поветкина, обвиненного в употреблении запрещенных препаратов. Результаты изучения повторной пробы подтвердили наличие запрещенного препарата остарина в крови спортсмена.

Сам боксер, находящийся сейчас на тренировочном сборе в Таиланде, до объявления результата заявлял, что не считает себя виновным.

— Я не употреблял никаких запрещенных препаратов, — заявил «Известиям» Поветкин. —Ситуация действительно не из приятных, но мое дело — тренироваться и ждать результата. Я уверен в своей правоте. Слышал, были разговоры о том, что запрещенные препараты мне могли подсыпать ребята из моей же команды, но я не верю в это. Дождемся вскрытия пробы Б, может быть, это поможет расставить всё на свои места.

Однако результаты повторной проверки вновь показали наличие запрещенного препарата в крови спортсмена. Промоутер Русского Витязя Андрей Рябинский по этому поводу заявил, что анализ, проведенный в независимой лаборатории, не подтвердил наличия запрещенных веществ.

«В пробе Б Поветкина в американской лаборатории подтвердили остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в Лозанне, чистые», — написал Рябинский в своем микроблоге.

Бывший менеджер Поветкина Владимир Хрюнов считает, что команде Русского Витязя удастся оправдать своего подопечного.

— У Саши прекрасная команда с сильными специалистами, — поделился с «Известиями» Владимир Хрюнов. — Я уверен, что юристам удастся полностью оправдать Поветкина и доказать его невиновность. Я долгие годы работал вместе с Сашей и ни на секунду не поверю, что он виновен и употреблял запрещенные препараты. Скажу прямо — я очень сомневаюсь в объективности работы этого антидопингового агенства.

Напомним, 17 декабря 2016 года знаменитый российский боксер Александр Поветкин должен был провести бой в Екатеринбурге против американского тяжеловеса Бермейна Стиверна. Однако утром перед боем Всемирный боксерский совет (WBC) объявил о том, что допинг-проба Александра от 6 декабря дала положительный результат на остарин. Соперник Поветкина незамедлительно покинул Екатеринбург, заявив, что не будет драться с боксером, употребляющим запрещенные препараты.

Вместо именитого американца Русскому Витязю достался в оппоненты француз Жоан Дюопа, которого наш спортсмен без проблем нокаутировал в шестом раунде. Примечательно, что за этот нокаут в поединке, проведенном вне какой-либо боксерской организации, Поветкин получил боксерскую премию «Звезда года».

Сразу же после боя представители Поветкина подали протест, заявив, что спортсмен не принимал запрещенных препаратов. Как правило, остарин выводится из организма около месяца, однако пробы Александра, взятые в течение нескольких недель, показали разные результаты: две оказались отрицательными, одна — положительной.

Промоутер российского боксера Андрей Рябинский заявил, что кроме лаборатории WADA пробы Поветкина были направлены в независимую швейцарскую лабораторию. Там никаких следов допинга не нашли, и Рябинский пообещал лично провести расследование, выразив сомнения в объективности ассоциации WADA, как и в случае с мельдониевым скандалом.

Напомним, это уже не первый случай, когда в крови Поветкина находят запрещенные вещества. В мае 2016 года за несколько дней до поединка с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером Всемирная антидопинговая организация заявила о наличии в крови Поветкина мельдония. Спортсмен был временно отстранен, но позже оправдан.



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