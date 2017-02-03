Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Губернский Высоцкий

Сергей Безруков поставил спектакль о герое нашего времени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Губернский театр начал подготовку к празднованию 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого. Музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» повествует о жизненном пути поэта и певца.

То, что губернцы первыми включились в юбилейный марафон, — неудивительно. Странно, что подобный спектакль не появился у них раньше. Худрука театра Сергея Безрукова не без оснований именуют «заслуженным Высоцким» нашего времени. Актер уже сыграл поэта в полнометражном игровом фильме «Спасибо, что живой» и в телесериале «Таинственная страсть» — кому, как не ему, выйти Высоцким в сценическом варианте?

Однако на этот раз Сергей Витальевич, восторженно принятый публикой, поделился эпохальной ролью с коллегами. Кроме него, в спектакле несколько Высоцких, а Безруков — еще и режиссер-постановщик.

— Этот спектакль — дань памяти великому таланту, его исповедальному творчеству, — анонсировал работу худрук. — Мое и более старшие поколения выросли на его песнях. Будут ли его помнить наши дети и те, кто придет после, во многом зависит от нас.

В основу спектакля, подготовленного при содействии Дома Высоцкого на Таганке, легли воспоминания современников поэта, фрагменты его писем и дневников, стихи и песни.

Оформление сцены лаконично — экран для кинохроники, афиши спектаклей и выступлений, фотографии Высоцкого в театральных и киноролях. Формат зрелища прост — серия биографических зарисовок: начиная с быта московской коммуналки («На 28 комнаток всего одна уборная») и заканчивая трагическим июльским днем 1980-го олимпийского года («Он вчера не вернулся из боя…»).

Нашлось в спектакле место лирическим, сатирическим, социальным и многим другим сюжетам. То есть охвачен весь спектр творчества Владимира Семеновича. Актеры читают его стихи, разыгрывают сценки и, разумеется, поют, причем под хорошее сопровождение — в постановке принимает участие Губернаторский оркестр Московской области.

В программе — жемчужины репертуара Высоцкого: «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду», «07» «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и многие другие. Всё это уже стало классикой бардовского творчества, а у классики, если она не обновляется свежим преподнесением и восприятием, есть свойство «бронзоветь». Не допустить этого — главная задача создателей спектакля. 

— Большинство участников спектакля — молодые люди, которые родились после смерти поэта и после развала СССР. Для меня было важно, чтобы они пропустили через себя Высоцкого. В этом, мне кажется, преемственность поколений: если мы не разорвем эту ниточку, то Высоцкого будут читать и петь через сто лет, — уверен Безруков.

Но как петь Высоцкого? Очевидно, по-разному. Можно с хрипотцой, можно хорошим академическим вокалом. Единственное, чего не стоит делать, — рвать страсть в клочки, чем грешили некоторые исполнители. Понятно, что эмоция такого накала требует выхода. Вопрос в чувстве меры. Высоцкий в отношении страстей был человеком сдержанным. То есть имел, что сдерживать. Запрокинутая голова, экспрессивные руки и срывающийся на крик голос сильного впечатления не производят. Здесь хороши скупая мимика, выверенные движения и пульсирующий внутри нерв. Кстати, так и спел дилогию про жертв и преследователей («Идет охота на волков») худрук Безруков.

Читайте также:

Русская литература расширяет границы

В России стали больше интересоваться культурной жизнью

Виктор Сухоруков: «Своего Гиммлера я изначально ненавидел»

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Губернский Высоцкий

Губернский ВысоцкийСергей Безруков поставил спектакль о герое нашего времени

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке