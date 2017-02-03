Губернский Высоцкий

Губернский театр начал подготовку к празднованию 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого. Музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» повествует о жизненном пути поэта и певца.

То, что губернцы первыми включились в юбилейный марафон, — неудивительно. Странно, что подобный спектакль не появился у них раньше. Худрука театра Сергея Безрукова не без оснований именуют «заслуженным Высоцким» нашего времени. Актер уже сыграл поэта в полнометражном игровом фильме «Спасибо, что живой» и в телесериале «Таинственная страсть» — кому, как не ему, выйти Высоцким в сценическом варианте?

Однако на этот раз Сергей Витальевич, восторженно принятый публикой, поделился эпохальной ролью с коллегами. Кроме него, в спектакле несколько Высоцких, а Безруков — еще и режиссер-постановщик.

— Этот спектакль — дань памяти великому таланту, его исповедальному творчеству, — анонсировал работу худрук. — Мое и более старшие поколения выросли на его песнях. Будут ли его помнить наши дети и те, кто придет после, во многом зависит от нас.

В основу спектакля, подготовленного при содействии Дома Высоцкого на Таганке, легли воспоминания современников поэта, фрагменты его писем и дневников, стихи и песни.



Оформление сцены лаконично — экран для кинохроники, афиши спектаклей и выступлений, фотографии Высоцкого в театральных и киноролях. Формат зрелища прост — серия биографических зарисовок: начиная с быта московской коммуналки («На 28 комнаток всего одна уборная») и заканчивая трагическим июльским днем 1980-го олимпийского года («Он вчера не вернулся из боя…»).



Нашлось в спектакле место лирическим, сатирическим, социальным и многим другим сюжетам. То есть охвачен весь спектр творчества Владимира Семеновича. Актеры читают его стихи, разыгрывают сценки и, разумеется, поют, причем под хорошее сопровождение — в постановке принимает участие Губернаторский оркестр Московской области.

В программе — жемчужины репертуара Высоцкого: «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду», «07» «Кони привередливые», «На Большом Каретном» и многие другие. Всё это уже стало классикой бардовского творчества, а у классики, если она не обновляется свежим преподнесением и восприятием, есть свойство «бронзоветь». Не допустить этого — главная задача создателей спектакля.

— Большинство участников спектакля — молодые люди, которые родились после смерти поэта и после развала СССР. Для меня было важно, чтобы они пропустили через себя Высоцкого. В этом, мне кажется, преемственность поколений: если мы не разорвем эту ниточку, то Высоцкого будут читать и петь через сто лет, — уверен Безруков.

Но как петь Высоцкого? Очевидно, по-разному. Можно с хрипотцой, можно хорошим академическим вокалом. Единственное, чего не стоит делать, — рвать страсть в клочки, чем грешили некоторые исполнители. Понятно, что эмоция такого накала требует выхода. Вопрос в чувстве меры. Высоцкий в отношении страстей был человеком сдержанным. То есть имел, что сдерживать. Запрокинутая голова, экспрессивные руки и срывающийся на крик голос сильного впечатления не производят. Здесь хороши скупая мимика, выверенные движения и пульсирующий внутри нерв. Кстати, так и спел дилогию про жертв и преследователей («Идет охота на волков») худрук Безруков.