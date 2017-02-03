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Пятница,
3 февраля
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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с прогнозом Банка России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Совет директоров Банка России принял решение снова сохранить ключевую ставку на уровне 10%.

Решение было принято на сегодняшнем заседании

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, инфляционные риски немного снизились.

«Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с прогнозом Банка России. Отчасти это обусловлено влиянием временных факторов — динамикой курса рубля и хорошим урожаем прошлого года», — добавили в Центробанке.

Решение о сохранении ключевой ставки ЦБ на фоне начала операций Минфина по покупке валюты было ожидаемым, — комментирует замдиректора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова. — Данные операции несут риски увеличения давления на рубль, если их объемы окажутся выше, чем ожидаемые рынком. В этих условиях регулятор не стал дополнительно повышать волатильность рынков и давление на рубль за счет снижения ставки. 

По прогнозам Наталии Шиловой, уже на следующем заседании в марте ЦБ вернется к снижению ставки на фоне рекордно никой инфляции, однако решения Минфина по ведению бюджетного правила могут вынудить ЦБ удерживать ставки высокими более длительное время.

— Инфляционные риски объективно снизились, — говорит Наталия Шилова. — Это отражается как в темпах роста цен, которые, по нашим оценкам к концу января приблизятся к 5% (то есть тренд на снижение сохранится), так и в инфляционных ожиданиях населения, которые в декабре снизились относительно уровня ноября. Что касается внешней конъюнктуры – высокие цены на нефть способствуют сохранению благоприятных оценок по инфляции. Однако ключевой риск в моменте – это интервенции Минфина, которые составят порядка $2 млрд в первый месяц и могут существенно возрасти в случае дальнейшего роста цен на нефть, что будет приводить к росту рублевой ликвидности и ограничивать перспективы укрепления рубля. 

Соответственно, ЦБ будет вынужден дополнительно стерилизовать данную ликвидность, и тон заявления ЦБ стал существенно жестче — регулятор отметил, что перспективы снижения ставок в первом полугодии снизились, указала Наталия Шилова.

— Мы полагаем, что к концу 2017 года ключевая ставка снизится до 8,5%-9%, — прогнозирует представитель Бинбанка. — Данная оценка складывается из нашей оценки инфляции (4,5% к концу года) – мы ожидаем, что на фоне благоприятной внешней конъюнкутры интервенции Минфина лишь будут препятствовать укреплению рубля на фоне растущей нефти, но не смогут спровоцировать его резкое ослабление. Соответственно, слабый рост экономики и устойчивый рубль будут способствовать сохранению низкой инфляции и откроют ЦБ возможности по дальнейшему снижению ставки.

Начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков подтверждает, что уже на следующем заседании ставка скорее всего будет снижена, что сделает кредитные ресурсы доступнее как для бизнеса, так и для населения. 

 — В пользу этого говорят и рекордно низкий уровень инфляции, и устойчивость курса рубля, — отметил Дмитрий Лепетиков.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с прогнозом Банка России

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