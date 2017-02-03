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Минфин купит валюты на 113 млрд рублей

Операции будут проводиться с 7 февраля по 6 марта

Бюджет получит от нефтегазовых доходов на 113,1 млрд рублей больше, чем планировали в Минфине, поэтому на данную сумму ведомства закупит иностранную валюту на внутреннем рынке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Средства в указанном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года», — говорится в сообщении Минфина.

Соответственно, исходя из совокупного объема закупок ежедневный объем операций составит 6,3 млрд рублей в эквиваленте. Валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.

Центробанк со своей стороны будет каждый рабочий день в течение февраля-марта заключать сделки по покупке иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на близкие к ЦБ РФ и Минфину источники сообщало, что Центробанк начнет покупку валюты для целей министерства. 

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    Минфин купит валюты на 113 млрд рублей

    Операции будут проводиться с 7 февраля по 6 марта

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