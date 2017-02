Две недели Дональда Трампа

Дональд Трамп занимает должность президента США уже две недели, и за этот короткий срок успел сделать значительно больше, чем за тот же период многие его предшественники. Несмотря на беспрецедентное давление 45-й президент США выпустил 18 указов. И почти каждый из них свидетельствует: американский лидер стремится во что бы то ни стало реализовать пункты своей предвыборной программы. Такой активностью не могут похвастаться многие его предшественники.

Среди подписанных документов: указ об отмене реформы здравоохранения, известной как Obamacare (20 января), указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (23 января) и указ о начале строительства стены на границе с Мексикой (26 января).



Также глава Белого дома 28 января подписал указ об усилении борьбы с ИГ (деятельность организации запрещена в РФ), указ о регулировании деятельности лоббистов (28 января) и один из самых резонансных документов — об ограничении въезда мигрантов из некоторых восточных стран (27 января).

Президент отдал приказ главе Пентагона Джеймсу Мэттису провести ревизию деятельности министерства обороны США. Реорганизация «силового блока» являлась одним из основных пунктов его предвыборной программы, а потому одним военным ведомством Трамп не ограничился. 28 января он подписал указ о реформе совета по национальной безопасности. В него вошли люди из окружения президента: советник Стив Бэннон и глава аппарата Белого дома Райнс Прибус. По мнению ряда американских и российских экспертов, реформа была направлена на усиление политической роли совета.

— Никто ни в Америке, ни за ее пределами не ожидал от президента Трампа такой прыти. Он очень активен. Такого количества президентских указов не было ни у Барака Обамы, ни у его предшественников. Пока Трамп выполняет все обещания, которые дал во время предвыборной кампании, — сказал «Известиям» почетный председатель совета по внешней и оборонной политике, политолог Сергей Караганов.

Необычайную активность президента США отмечают даже его противники. Колумнист американской либеральной газеты The Los Angeles Times Дойл Макканус был вынужден признать, что «Трамп сделал за первые дни больше, чем любой другой президент США».

На внешнеполитической арене Дональд Трамп также проявил заметную активность. Одно из главных предвыборных обещаний 45-го президента США заключалось в нормализации отношений с Россией. Он убежден, что сотрудничество с Москвой необходимо, а главным полем для кооперации должна стать борьба с международным терроризмом.

28 января состоялся первый телефонный разговор между президентами России и США. Беседа продлилась около часа, а ее итоги были восприняты обеими сторонами положительно. Показательным стало то, что в этот день глава Белого дома провел телефонные разговоры со всеми главными американскими союзниками: Германией, Австралией, Японией и Францией, однако именно переговоры с Владимиром Путиным стали самыми продолжительными.



Сразу после телефонного разговора с президентом России американский лидер отдал приказ главе Пентагона усилить сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом, сообщила тогда газета The Washington Post. А The New York Times написала, что «президент Трамп открыл новую эру в дипломатических отношениях двух стран».



— Дональд Трамп за первые две недели своего президентства успел сделать больше, чем его предшественники, несмотря на то, что условия у тех были куда лучше. Проигравший истеблишмент яростно атакует нынешнего главу Белого дома. Из-за этого многие просто-напросто бояться идти к нему в команду. Но у него пока всё получается, — отметил Сергей Караганов.

Самыми резонансными стали изменения в миграционной политике США. 27 января Дональд Трамп подписал указ о временном (на 90 дней) запрете на въезд граждан государств, входящих в список «повышенного риска». Запрет коснулся семи исламских стран: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Это решение вызвало бурю критики в либеральных элитах США.



— Действительно, Дональд Трамп очень активен. Но, с другой стороны, он вынужден подписывать президентские указы, потому что у него еще нет команды. Сенат еще не утвердил большое количество руководителей министерств. Более того, не назначены еще начальники второго уровня: главы департаментов и агентств. Из-за этого Трамп вынужден реализовывать пункты своей предвыборной программы путем подписания президентских указов, — пояснил в разговоре с «Известиями» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

Остается только предполагать, что президент США сделает, когда все предвыборные обещания будут выполнены. А такой момент может наступить раньше, чем многие ожидали, учитывая, в каком темпе продвигается превращение программных обещаний Дональда Трампа в реальные политические документы. Политологи пока не берутся отвечать на вопрос, сделает ли это «Америку снова великой». Но в чем сходятся практически все — прежней она точно уже не будет.



