Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп: я не смягчал санкции в отношении России

Ранее стало известно, что минфин США ослабил ограничительные меры против ФСБ

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкционных режимов, в том числе в отношении России.

«Я ничего не смягчал», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов об ослаблении антироссийских санкций, в ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson, передает Bloomberg.

Ранее стало известно, что минфин США ослабил санкции в отношении ФСБ России.

Управление ведомства по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило проводить ряд операций в области информационных технологий с ФСБ.

Читайте также:

Белый дом: США не смягчили санкций против ФСБ, а уточнили их действие

США смягчили санкции в отношении ФСБ

Вашингтон не исключает ракетного удара в ответ на испытания Ирана

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Трамп: я не смягчал санкции в отношении России

Трамп: я не смягчал санкции в отношении РоссииРанее стало известно, что минфин США ослабил ограничительные меры против ФСБ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке