Трамп: я не смягчал санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкционных режимов, в том числе в отношении России.

«Я ничего не смягчал», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов об ослаблении антироссийских санкций, в ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson, передает Bloomberg.



Ранее стало известно, что минфин США ослабил санкции в отношении ФСБ России.



Управление ведомства по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило проводить ряд операций в области информационных технологий с ФСБ.

