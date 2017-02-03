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Пятница,
3 февраля
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Артис Аболс продолжит тренировать «Ладу»

Латвийский специалист с высокой вероятностью сохранит пост главного тренера тольяттинского клуба, несмотря на неудачное выступление в нынешнем сезоне КХЛ

Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Куденко

На прошлой неделе тольяттинская «Лада» лишилась формальных шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина нынешнего сезона. Волжане занимают предпоследнее место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Однако, несмотря на неудачное выступление команды в нынешнем сезоне, руководство клуба не планирует расставаться с латвийским специалистом.

Весь сезон команда Артиса Аболса играла в условиях задолженностей по зарплатам. Лишь перед началом регулярного чемпионата клубу удалось расплатиться по долгам за прошлый сезон, но осенью в «Ладе» снова начались финансовые проблемы. Как заявил «Известиям» министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин, в сложившихся условиях тольяттинцам трудно было показать успешный результат.

 Думаю, по окончании сезона мы соберемся вместе с руководством и тренерским штабом, проанализируем ситуацию,  рассказал «Известиям» Дмитрий Шляхтин.  Но какие выводы мы можем сделать? Есть экономика и есть результат. Имеются проблемы с титульными спонсорами, которые были у нас раньше. Сейчас мы должны заняться решением этих вопросов, а не тренерскими перестановками. Если вам не дали денег, но поставили задачу, то вы ее не исполните.

По мнению министра, у «Лады» был подобран хороший состав, однако реализовать свой потенциал ему помешали финансовые условия.

 Бюджет «Лады» в этом сезоне соответствовал борьбе за попадание в плей-офф Кубка Гагарина, и шанс пройти туда у нас был,  добавил собеседник «Известий».  Но этот бюджет исполнялся не полностью  была задолженность по зарплате за два месяца. Может быть, она и сыграла свою негативную роль.

Руководство «Лады» перед дедлайном по дозаявкам новичков сумело сохранить в составе основных игроков. При этом, по признанию Дмитрия Шляхтина, на ряд хоккеистов, включая форварда тольяттинцев Никиту Филатова, был спрос, и за них предлагались серьезные денежные компенсации. Однако клуб решил не отпускать хоккеистов, чтобы побороться за плей-офф. Теперь в межсезонье многие из этих игроков могут покинуть Тольятти бесплатно.

 Считаю, что это не было ошибкой, по двум причинам,  пояснил функционер.  Во-первых, вырученные за них деньги не спасли бы клуб. Во-вторых, зритель ходит на игру. Выставлять в середине сезона ослабленную команду, получающую от соперника по 5–7 шайб за матч, было бы неправильно. Хоккеисты играют в первую очередь для болельщика. И для того чтобы на льду была «картинка», делается всё необходимое.

Дмитрий Шляхтин также отметил, что «Лада» готова сохранить в составе и голкипера Илью Ежова, пришедшего летом из СКА.

 Я не знаю точно, какой у него контракт. Если трехлетний, тогда его даже удерживать не придется,  сказал вице-президент «Лады».  Спрос на Ежова будет. А дальше  уже вопрос переговоров.

Артис Аболс начал работать в «Ладе» летом 2015 года. Тогда 43-летний специалист был назначен старшим тренером команды в штаб Сергея Светлова. После сентябрьской отставки Светлова Аболс стал исполняющим обязанности наставника тольяттинцев. Стоит отметить, что в прошлом сезоне он также не смог вывести клуб в плей-офф.

Известность в КХЛ Артис Аболс получил благодаря работе в рижском «Динамо». В 20082011 годах он был помощником Юлиуса Шуплера, затем полтора года ассистировал финскому специалисту Пекке Раутакаллио. С 5 ноября 2012 года он стал и.о. главного тренера, а по окончании сезона-2012/13 был окончательно утвержден во главе команды. Два года работы с «Динамо» были отмечены выходом в плей-офф в сезоне-2013/14, где рижане в упорной борьбе проиграли в первом раунде «Донбассу». В силу ограниченных финансовых возможностей этот результат был воспринят руководством латвийского клуба как успешный.

За историю своего существования «Лада» дважды становилась чемпионом России (1994, 1996).

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Артис Аболс продолжит тренировать «Ладу»

Артис Аболс продолжит тренировать «Ладу» Латвийский специалист с высокой вероятностью сохранит пост главного тренера тольяттинского клуба, несмотря на неудачное выступление в нынешнем сезоне КХЛ

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