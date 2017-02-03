Элла Памфилова усилит ЦИК кадрами

В Центральной избирательной комиссии готовят кадровую реформу. По информации «Известий», глава ЦИК Элла Памфилова переформатирует аппарат ведомства, в результате чего обязанности сотрудников будут распределены исходя из тех задач, которые стоят перед избиркомом в преддверии президентской избирательной кампании. Таким образом, впервые между членами ЦИК перераспределяют направления работы в середине срока их полномочий. Реформа будет обсуждаться сегодня на заседании рабочей группы, сообщил «Известиям» собеседник, близкий к руководству ЦИК.

В прошлом году оптимизировать работу аппарата не получилось, у главы ЦИК Эллы Памфиловой не хватило времени на проведение масштабных перестановок, пояснил собеседник «Известий», близкий к руководству комиссии. Памфилова приступила к исполнению своих обязанностей в конце марта 2016 года, как и ее предшественник, экс-глава ЦИК Владимир Чуров в 2007-м. Однако из-за переноса даты выборов в Госдуму с декабря на сентябрь избирательная кампания стартовала в начале июня, а не в сентябре, как обычно.



Элла Памфилова успела провести наиболее важные назначения, однако реорганизация аппарата и процесс подбора кадров будут продолжены, утверждает другой собеседник «Известий» в ЦИК.

Массовых увольнений в ЦИК не будет, однако несколько сотрудников могут покинуть свои посты, говорит другой источник в ведомстве.



— Новая структура призвана оптимизировать работу и усилить определенные направления. Упор будет сделан на усилении экспертно-аналитического корпуса, — пояснил он.

В самой ЦИК «Известиям» заявили, что до заседания рабочей группы тему реорганизации аппарата не комментируют, пояснив только, что возможные изменения призваны профессионально усилить кадровый состав и «от работы никого не отрежут».

— У нас идет реорганизация, — подтвердил «Известиям» еще один источник в аппарате комиссии. — Сокращения как такового не будет, количество работников остается неизменным. Другое дело, что людям могут не понравиться предложенные должности или не найдется подходящих по рангу постов для экс-начальников сокращаемых управлений, и они уйдут сами, — пояснил он, добавив, что официального уведомления о реорганизации никто пока не получал.



Член ЦИК Евгений Колюшин (КПРФ) заявил «Известиям», что это первый случай, когда полномочия членов комиссии перераспределяются в середине работы созыва.

— Идея состоит в том, чтобы за каждым человеком закрепить один участок работы, — рассказал он. — Пока итогового перераспределения полномочий нет, был подготовлен только один вариант.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель совета РОИИП Игорь Борисов полагает, что кадровая реформа в ЦИК — неизбежный процесс в преддверии любых электоральных процедур. Он отметил, что можно привести много примеров западных демократий, где после выборов менялось даже законодательство, а не просто состав работников ведомства.

— Решение по реформированию, которое может быть принято, строится по результатам прошедшей кампании (по выборам в Госдуму. — «Известия») и будет направлено на оптимизацию избирательного процесса в духе современных требований. Это ожидаемый шаг, — пояснил Игорь Борисов.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что перераспределение полномочий должно помочь в решении задач, которые ЦИК ставит перед собой в преддверии президентской кампании. Усиление роли председателя и ведомства, по словам политолога, необходимо.

— Элла Памфилова должна иметь максимальные полномочия, потому что могут быть те, кто предпримет попытки негативно повлиять на президентскую кампанию, и на это Центризбиркому надо реагировать адекватно, — считает Константин Калачев. — Реформа аппарата и перераспределение полномочий должны поднять роль председателя, с одной стороны, а с другой — перераспределить ответственность таким образом, чтобы работа была максимально эффективной, — уверен он.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский также отметил, что реорганизация аппарата может быть связана с подготовкой ведомства к президентской кампании и со стремлением оптимизировать работу комиссии. При этом, по мнению политолога, Элла Памфилова стремится усилить и свои собственные позиции в качестве главы Центризбиркома, а также снизить определенные риски перед выборами 2018 года.