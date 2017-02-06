Воскресший Пушкин

Спектаклями Николая Коляды («Пиковая дама» и «Фальшивый купон») и выставкой «Другой Пушкин», созданной Марией и Наталией Арендт при участии Александры Петрелли, в Пскове открылся XXIV Пушкинский фестиваль.

Художницы Арендт — правнучки императорского врача Николая Федоровича Арендта, вызванного к Пушкину после роковой дуэли. По словам сестер, они позволили себе немного пофантазировать о том, что было бы, окажись в саквояже доктора пенициллин: «Представим себе, что наш классик чудом выжил…»

В фестивальной афише — около 15 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Найти что-то свое смогут любители как классического, так и экспериментального театра.

— Фестиваль призван стать некой витриной, где демонстрируется, как сегодня, в этом конкретном году, воплощаются на сцене Пушкин и другие русские классики, — рассказал «Известиям» арт-директор форума Андрей Пронин. — В программе есть спектакли, которые тяготеют к театру слова, например, «Пушкин… Сказки для взрослых» Клима (Владимира Клименко). Есть те, что отличаются ярким визуальным рядом, — как «Смерть Тарелкина» Семена Серзина. Присутствуют и новаторские спектакли, например «Снегурочка» Галины Пьяновой, и поставленные в добротном традиционном ключе — «Записки юного врача» Григория Козлова.

В рамках фестиваля пройдет режиссерская лаборатория под руководством Олега Лоевского. Три молодых автора представят три эскиза спектаклей на основе пушкинских произведений. Заняты в них будут актеры Театра Пушкина и музыканты Псковской филармонии. Если эти эскизы понравятся публике, их планируют довести до полноценных постановок и включить в репертуар.

Кульминацией фестиваля, по мнению организаторов, станет опера «Снегурочка» в постановке театра «Старый дом» из Новосибирска, представленная на «Золотую маску-2017» в нескольких номинациях. Александр Маноцков, написавший «фантастическую оперу» по мотивам пьесы Островского, — один из самых востребованных сегодня театральных музыкантов.

В рамках форума запланированы лекции и встречи на тему: что же такое театр Пушкина в живом, не музейном виде? В этом году исследовательская традиция будет продолжена конференцией «Литургия и театр» и концертным исполнением «Пещного действа» ансамблем древнерусской духовной музыки «Сирин».

Фестиваль продлится до 11 февраля.