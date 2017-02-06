Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Воскресший Пушкин

В программе Пушкинского театрального фестиваля — спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Спектаклями Николая Коляды («Пиковая дама» и «Фальшивый купон») и выставкой «Другой Пушкин», созданной Марией и Наталией Арендт при участии Александры Петрелли, в Пскове открылся XXIV Пушкинский фестиваль.

Художницы Арендт — правнучки императорского врача Николая Федоровича Арендта, вызванного к Пушкину после роковой дуэли. По словам сестер, они позволили себе немного пофантазировать о том, что было бы, окажись в саквояже доктора пенициллин: «Представим себе, что наш классик чудом выжил…»

В фестивальной афише — около 15 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Найти что-то свое смогут любители как классического, так и экспериментального театра.

— Фестиваль призван стать некой витриной, где демонстрируется, как сегодня, в этом конкретном году, воплощаются на сцене Пушкин и другие русские классики, — рассказал «Известиям» арт-директор форума Андрей Пронин. — В программе есть спектакли, которые тяготеют к театру слова, например, «Пушкин… Сказки для взрослых» Клима (Владимира Клименко). Есть те, что отличаются ярким визуальным рядом, — как «Смерть Тарелкина» Семена Серзина. Присутствуют и новаторские спектакли, например «Снегурочка» Галины Пьяновой, и поставленные в добротном традиционном ключе — «Записки юного врача» Григория Козлова.

В рамках фестиваля пройдет режиссерская лаборатория под руководством Олега Лоевского. Три молодых автора представят три эскиза спектаклей на основе пушкинских произведений. Заняты в них будут актеры Театра Пушкина и музыканты Псковской филармонии. Если эти эскизы понравятся публике, их планируют довести до полноценных постановок и включить в репертуар.

Кульминацией фестиваля, по мнению организаторов, станет опера «Снегурочка» в постановке театра «Старый дом» из Новосибирска, представленная на «Золотую маску-2017» в нескольких номинациях. Александр Маноцков, написавший «фантастическую оперу» по мотивам пьесы Островского, — один из самых востребованных сегодня театральных музыкантов.

В рамках форума запланированы лекции и встречи на тему: что же такое театр Пушкина в живом, не музейном виде? В этом году исследовательская традиция будет продолжена конференцией «Литургия и театр» и концертным исполнением «Пещного действа» ансамблем древнерусской духовной музыки «Сирин».

Фестиваль продлится до 11 февраля.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Воскресший Пушкин

Воскресший ПушкинВ программе Пушкинского театрального фестиваля — спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке