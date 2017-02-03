Лавров: «Мы заинтересованы, чтобы Украина стала успешным государством»

О том, что Россия хотела бы видеть в Украине не только надежного партнера, но и успешное государство, глава МИДа Сергей Лавров написал в ответе (есть в распоряжении «Известий») на депутатский запрос по поводу решения Дорогомиловского районного суда от 27 декабря прошлого года. Тогда суд признал события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. И парламентарии во главе с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным обратились к министру иностранных дел с просьбой разъяснить российскую позицию в связи с таким вердиктом.



В своем письме глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров напомнил депутатам об оценке украинского кризиса, которую президент Владимир Путин дал еще в феврале 2014 года. Тогда он назвал произошедшее в Киеве «антиконституционным переворотом».

«Исходя из этого определения имевших место на Украине событий выстраивалась и выстраивается последовательная линия РФ на украинском направлении. При этом основной задачей российского руководства, органов исполнительной власти, включая, разумеется, МИД России, было и остается прежде всего отстаивание интересов РФ, защита прав наших соотечественников», — отметил глава МИД РФ в своем письме.

Глава МИДа при этом подчеркивает, что «выстраивание в настоящее время сколь-либо конструктивного диалога с нынешним киевским режимом на практике осложнено откровенно антироссийским курсом, проводимым украинскими властями, отсутствием у Киева готовности к налаживанию сотрудничества между нашими странами».

В ответ на депутатский запрос Сергей Лавров всё же отметил важность конструктивного диалога между народами двух стран.

«Это не снимает задачи по созданию, несмотря на все препоны и трудности, подходящих условий для возобновления взаимовыгодных отношений между двумя соседними государствами и братскими народами наших стран, которые связывают многовековая история и духовная близость. Мы заинтересованы в том, чтобы Украина в конечном итоге стала предсказуемым успешным государством, живущим в мире и согласии с Россией», — говорится в письме.

В ответе министра делается упор на отношения именно между народами двух стран. В Госдуме также нацелены на сотрудничество с украинским народом.

— Я недавно имел возможность побеседовать с нашими украинскими коллегами на эту тему. Во время разговора мы отметили необходимость работы в формате парламентской группы дружбы. Мы постараемся создать такой формат. С российской стороны для этого не будет никаких препятствий, поскольку мы прекрасно понимаем, что наши народы — братские и нам надо будет сотрудничать. Я спросил, сможет ли украинская сторона это сделать, и они обещали попробовать, — рассказал «Известиям» председатель комитета по делам СНГ Госдумы Леонид Калашников. ​​​​​​​

