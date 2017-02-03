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СМИ: безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает летом

Еврокомиссия подтвердила выполнение Киевом всех условий

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Украина может получить безвизовый режим с Европейским союзом в конце весны, сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, в конце весны украинский безвизовый режим будет одобрен, а заработает, предположительно, с 1 июля. Отмечается, что политических преград в этом вопросе не будет, так как решение уже принято, его только надлежит юридически оформить.

В сообщении отмечается, что сейчас запущен процесс разблокирования украинского безвизового режима с ЕС. Позже документ еще раз вынесут на согласование в Европарламенте, после чего его должны дважды рассмотреть страны-члены ЕС — на уровне послов и на уровне министров.

Еврокомиссия подтвердила выполнение Киевом всех условий в декабре 2015 года. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, но окончательно вступит в силу после ратификации всеми 28 странами ЕС.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

СМИ: безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает летом

СМИ: безвизовый режим между Украиной и ЕС заработает летомЕврокомиссия подтвердила выполнение Киевом всех условий

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