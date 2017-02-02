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Путин не исключил транзита газа через Украину после 2019 года

Президент России отметил, что целей политического характера по транзиту российского газа РФ не ставит

Если транзит российского газа через территорию Украины в страны ЕС будет экономически целесообразен, то он может сохраниться после 2019 года, заявил президент Путин.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер отметил, что Россия не ставит перед собой целей политического характера в отношении транзита через Украину.

«Если это [транзит газа] будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжения какого-то объема транзита через Украину», — сказал он.

«Вопрос в диверсификации и экономической целесообразности всех этих маршрутов. Мы изучаем все возможности», — добавил он.

«Газпром» намерен построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Транзитный контракт с Украиной истекает в 2019 году.

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Путин не исключил транзита газа через Украину после 2019 года

Президент России отметил, что целей политического характера по транзиту российского газа РФ не ставит

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