Путин не исключил транзита газа через Украину после 2019 года

Если транзит российского газа через территорию Украины в страны ЕС будет экономически целесообразен, то он может сохраниться после 2019 года, заявил президент Путин.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер отметил, что Россия не ставит перед собой целей политического характера в отношении транзита через Украину.

«Если это [транзит газа] будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжения какого-то объема транзита через Украину», — сказал он.

«Вопрос в диверсификации и экономической целесообразности всех этих маршрутов. Мы изучаем все возможности», — добавил он.

«Газпром» намерен построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Транзитный контракт с Украиной истекает в 2019 году.