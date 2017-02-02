Роскомнадзор будет оперативно получать решения судов о блокировках сайтов. Для этого будет создана специальная система электронного взаимодействия.



Минкомсвязи подготовило поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О противодействии экстремистской деятельности». Сегодня, если суд признает сайт противозаконным и принимает решение внести его в черный список, об этом составляется бумажный документ и «Почта России» доставляет его в надзорное ведомство. Письмо может идти до полугода. Всё это время сайт будет доступен для жителей России.



По словам официального представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, предлагается наладить систему электронного взаимодействия между судами и его ведомством. Представители судов смогут через «личный кабинет» оперативно передать судебное решение.



В России параллельно работают несколько систем борьбы с запрещенной и опасной информацией. Контент может быть признан противозаконным по решению суда (например, сайты, помогающие уклониться от службы в армии). Кроме того, сайты блокируют в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Выявлением порнографических материалов в интернете занимается Роскомнадзор; поиском информации по незаконному распространению наркотиков и их пропаганде — МВД (прежде — Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков); Роспотребнадзор обнаруживает материалы с пропагандой суицида и выявляет информацию, вредную для здоровья детей; азартными играми в сети занимается ФНС. Также по закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генпрокуратура выявляет в сети экстремистские материалы.



Адреса ресурсов с противозаконным контентом направляются в Роскомнадзор, который отвечает за ведение реестра запрещенных сайтов. Перед блокировкой администратору сайта отправляется уведомление о необходимости удаления противозаконной информации. Если требование не выполнено, сайт добавляют в черный список, после чего для жителей России он становится недоступен (хотя попасть на такой сайт можно, используя анонимайзеры).



По мнению главы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ, защищает интернет-пользователей) Сергея Гребенникова, создание новой системы — отличная идея.



— Во-первых, есть сайты, которые стоит блокировать оперативно, например мошеннические. Пока решение будет идти обычной почтой, еще множество людей пострадают, — рассуждает Гребенников. — Во-вторых, суды выносят решения не только о блокировках, но и о разблокировке, а значит, законопослушный сайт страдает от того, что решение идет так долго. Кроме того, вся страна переходит на систему электронного документооборота, и суды тоже должны к этому стремиться.

