Уклонистов удаляют из сети

Сайты, обучающие новобранцев избегать службы в армии, оказались вне закона. Суды по обращениям прокуратуры признают противозаконными ресурсы с подобными материалами. В 2016 году Роскомнадзор внес в список запрещенных сайтов порядка 160 ресурсов этой направленности.

Прокуроры стали бороться с сайтами, которые рассказывают, как избежать службы в армии, например, объясняют, с какими болезнями можно будет отправиться на альтернативную службу, предлагают платные юридические консультации, услуги по зачислению в аспиранты, обещают помощь при медобследовании, обнаружение болезней, с которыми не берут в армию, и так далее.

Доступ к сайтам в соответствии со статьей 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ограничивают после решения суда о признании содержания веб-ресурса «запрещенным к распространению на территории РФ». Чтобы признать противозаконными сайты, позволяющие «косить» от службы в армии, суды используют 10-ю статью этого закона. В ней пункт 6 запрещает распространение информации о деяниях, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.

— Органы прокуратуры и суды активно применяют статью 10 закона «Об информации…» — говорит официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Всего судебные решения выносились по 22 категориям информации, связанной с совершением административных правонарушений или преступлений. Таким образом, единый реестр запрещенной информации — это универсальный инструмент профилактики правонарушений в интернете.

Именно пункт 6 позволит прокурорам заблокировать, например, сайты с рецептами изготовления взрывчатых веществ (1520 страниц), о продаже поддельных документов (3750 страниц), дистанционной продажей лекарств (383 страницы) и так далее.

— Эту норму можно использовать в судах для пресечения самых разных правонарушений в интернете, — говорит начальник юридического отдела координационного центра национального домена сети интернет Сергей Копылов. — Под ее действие попадает всё — от пиратства до детской порнографии. По сути, отдельные нормы, например, по блокированию детской порнографии — это уже дублирование. В суд можно обратиться просто с требованием признать, что за данную информацию предусмотрена административная или уголовная ответственность.

По мнению главы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергея Гребенникова, есть небольшая вероятность, что этот универсальный механизм смогут использовать для блокировки спорного контента, противозаконность которого неочевидна. Но пока говорить об этом рано, должна выработаться судебная практика.

По данным Минобороны, по итогам 2016 года уклоняющихся от призыва стало меньше на 20% в сравнении с 2015 годом. За завершившийся год в следственные органы передано 900 материалов в отношении уклонистов.