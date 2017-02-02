В Кремле не стали давать оценку ослаблению санкций США против ФСБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку решению минфина США ослабить санкции в отношении ФСБ.

По словам пресс-секретаря президента, «сначала нужно понять, о чем идет речь».

«Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в четверг управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило проводить ряд операций в области информационных технологий с ФСБ.

