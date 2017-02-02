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В Кремле не стали давать оценку ослаблению санкций США против ФСБ

По словам пресс-секретаря президента России, «сначала нужно понять, о чем идет речь»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку решению минфина США ослабить санкции в отношении ФСБ.

По словам пресс-секретаря президента, «сначала нужно понять, о чем идет речь».

«Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в четверг управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) разрешило проводить ряд операций в области информационных технологий с ФСБ.

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

В Кремле не стали давать оценку ослаблению санкций США против ФСБ

По словам пресс-секретаря президента России, «сначала нужно понять, о чем идет речь»

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