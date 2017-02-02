Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Курс доллара обновил минимум к рублю с начала года

Это произошло на фоне предложений властей США усилить санкции против Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Курс доллара обновил минимум к рублю с начала текущего года, опустившись ниже 59 рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Из данных Московской биржи следует, что курс доллара снизился на 1,57 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 58,56 рубля. Курс евро составил 64,05 рубля (-71 копейка к предыдущему закрытию).

Ранее в четверг спикер палаты представителей США Пол Райан высказался за усиление санкций в отношении Ирана.

Читайте также:

Вашингтон не исключает ракетного удара в ответ на испытания Ирана

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Курс доллара обновил минимум к рублю с начала года

Курс доллара обновил минимум к рублю с начала годаЭто произошло на фоне предложений властей США усилить санкции против Ирана

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке