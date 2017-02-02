Курс доллара обновил минимум к рублю с начала года

Курс доллара обновил минимум к рублю с начала текущего года, опустившись ниже 59 рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Из данных Московской биржи следует, что курс доллара снизился на 1,57 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 58,56 рубля. Курс евро составил 64,05 рубля (-71 копейка к предыдущему закрытию).

Ранее в четверг спикер палаты представителей США Пол Райан высказался за усиление санкций в отношении Ирана.