Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: США на этой неделе могут ввести новые санкции против Ирана

Меры против Тегерана вводятся «за поддержку терроризма» и в ответ на ракетные пуски

Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

США готовятся объявить о новых санкциях против Ирана, которые могут быть введены уже в пятницу в ответ на действия Тегерана в регионе и пуски ракет, сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Отмечается, что санкции могут затронуть восемь организаций по обвинению в поддержке терроризма, а также 17 граждан Ирана в соответствии с указом президента США о борьбе с распространением оружия массового уничтожения, передает «РИА Новости».

Санкции также, как уточняют источники, вводятся в ответ на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты. При введении новых мер не планируется затрагивать действующее ядерное соглашение с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного ответа на действия Ирана. Перед этим министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт проведения испытания баллистической ракеты.

Читайте также:

Трамп: США спасли Иран с помощью ядерной сделки

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

СМИ: США на этой неделе могут ввести новые санкции против Ирана

СМИ: США на этой неделе могут ввести новые санкции против ИранаМеры против Тегерана вводятся «за поддержку терроризма» и в ответ на ракетные пуски

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке