СМИ: США на этой неделе могут ввести новые санкции против Ирана

США готовятся объявить о новых санкциях против Ирана, которые могут быть введены уже в пятницу в ответ на действия Тегерана в регионе и пуски ракет, сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Отмечается, что санкции могут затронуть восемь организаций по обвинению в поддержке терроризма, а также 17 граждан Ирана в соответствии с указом президента США о борьбе с распространением оружия массового уничтожения, передает «РИА Новости».

Санкции также, как уточняют источники, вводятся в ответ на недавнее испытание Ираном баллистической ракеты. При введении новых мер не планируется затрагивать действующее ядерное соглашение с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного ответа на действия Ирана. Перед этим министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт проведения испытания баллистической ракеты.

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