Глава миссии ОБСЕ на Украине заявил о танках в Авдеевке

В районе Авдеевки зафиксированы танки и применение минометов, заявил на заседании СБ ООН глава специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан.

По его словам, СММ отметила рост применения «Градов», минометов и артиллерии в районе Авдеевки. Как сообщил также Апакан, «использование танков также наблюдалось», передает РИА «Новости».

Ранее журналист BBC Том Барридж заснял в Авдеевке вхождение в город украинских танков. Журналист опубликовал фото украинских силовиков и танков среди жилых домов.

Перед этим замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин отмечал, что Киев концентрирует силы в районе Авдеевки и готовит там новое наступление.

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