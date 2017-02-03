Глава миссии ОБСЕ на Украине заявил о танках в Авдеевке

Эртурул Апакан на заседании СБ ООН также сообщил об использовании минометов
В районе Авдеевки зафиксированы танки и применение минометов, заявил на заседании СБ ООН глава специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан.
По его словам, СММ отметила рост применения «Градов», минометов и артиллерии в районе Авдеевки. Как сообщил также Апакан, «использование танков также наблюдалось», передает РИА «Новости».
Ранее журналист BBC Том Барридж заснял в Авдеевке вхождение в город украинских танков. Журналист опубликовал фото украинских силовиков и танков среди жилых домов.
Перед этим замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин отмечал, что Киев концентрирует силы в районе Авдеевки и готовит там новое наступление.
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