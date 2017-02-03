В Донецке при обстрелах произошли разрушения, есть жертвы

В результате обстрелов Донецка украинскими силовиками в четверг вечером погибли два человека, были ранены десять человек, в центре города зафиксирована мощная ударная волна, повалившая линии электропередачи, сообщает собственный корреспондент «Известий» Сергей Белоус.

В результате обстрела Калининского района Донецка, вероятно, произошел мощный взрыв, волна дошла до Площади Ленина, повалило столбы линий электропередачи. Повреждены автомобили. По последним данным МЧС ДНР, погибли два человека, пострадали 10.

Предположительно, огонь велся из РСЗО «Ураган», о чем также заявляют в командовании ДНР. В центр города оперативно прибыли все экстренные службы, ведется разбор разрушенных конструкций, уточняется число пострадавших.

На фотографии видны обломки и разрушения возле автобусной остановки «Мотель» в Калининском районе города на проспекте Ильича.

Днем в четверг МЧС ДНР начала эвакуацию жителей из Киевского района Донецка. Этот район также подвергается массированным ударам украинских силовиков.

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