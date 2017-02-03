Чуркин: атакуя Донбасс, Киев пытается отказаться от минских соглашений

Власти Украины используют начатую ими операцию в Авдеевке как повод для отказа от выполнения минских соглашений и делают ставку на военное решение конфликта в Донбассе, заявил на заседании СБ ООН постпред России Виталий Чуркин.

По его словам, всем понятна суть происходящего. Киев спровоцировал боевые столкновения, чтобы использовать их как повод для полного отказа от выполнения минских соглашений. Эти договоренности, напомнил Чуркин, скреплены резолюцией Совета Безопасности 2202, передает ТАСС.

Постпред РФ заявил, что на видеокадрах с места боевых действий отчетливо видно, что столкновения произошли после выстрелов с позиций украинских силовиков. Украинские военачальник гордятся продвижением своих войск и даже не пытаются скрыть факт этого продвижения. ОБСЕ при этом однозначно фиксирует начало столкновений по вине Киева, отметил Чуркин.

По его словам, любая эскалация в Донбассе «удивительным образом» совпадает с заграничными поездками украинского руководства, что говорит об остром желании Киева сохранить украинский вопрос в мировой повестке дня, навязать свою политику лидерам западных стран а также «выбить» из них деньги, прикидываясь «жертвой агрессии».

Чуркин отметил, что Киев ведет огонь по Донбассу вместо того, чтобы искать разумные компромиссы с ним в нормандском формате, а также в рамках контактной группы по Украине, и тем самым доказывает свое стремление к военному решению конфликта.

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