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Пушков: слова Хэйли о Крыме напоминают риторику Пауэр и Обамы

Российский сенатор прокомментировал заявление нового постпреда США при ООН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сенатор Алексей Пушков считает, что заявление постпреда США при ООН Никки Хэйли о снятии санкций по Крыму с России в случае возврата полуострова Украине, напоминает риторику ее предшественницы Саманты Пауэр.

Пушков отметил при этом, что считает странным обсуждение России в ситуации, когда заседание было посвящено Украине и обстрелам Донбасса.

Ранее постпред США при ООН Никки Хэйли заявила в ходе заседания СБ ООН, что Вашингтон не будет снимать с России санкции по Крыму, пока этот полуостров не перейдет под контроль Украины.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Пушков: слова Хэйли о Крыме напоминают риторику Пауэр и Обамы

Пушков: слова Хэйли о Крыме напоминают риторику Пауэр и ОбамыРоссийский сенатор прокомментировал заявление нового постпреда США при ООН

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