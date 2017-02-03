Пушков: слова Хэйли о Крыме напоминают риторику Пауэр и Обамы

Сенатор Алексей Пушков считает, что заявление постпреда США при ООН Никки Хэйли о снятии санкций по Крыму с России в случае возврата полуострова Украине, напоминает риторику ее предшественницы Саманты Пауэр.

Пушков отметил при этом, что считает странным обсуждение России в ситуации, когда заседание было посвящено Украине и обстрелам Донбасса.

Похоже, новый предст.США в ООН пришла туда с текстом, к-ый написала ей С.Пауэр. Как можно осуждать Россию, когда ВСУ обстреливают Донбасс ? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 февраля 2017 г.

Ранее постпред США при ООН Никки Хэйли заявила в ходе заседания СБ ООН, что Вашингтон не будет снимать с России санкции по Крыму, пока этот полуостров не перейдет под контроль Украины.

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