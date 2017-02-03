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Постпред США при ООН: Связанные с Крымом санкции останутся в силе

Никки Хейли заявила, что ограничения будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что введенные в связи с Крымом санкции в отношении России останутся в силе, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

«Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — приводит слова Хейли, сказанные в своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН, «РИА Новости».

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Постпред США при ООН: Связанные с Крымом санкции останутся в силе

Никки Хейли заявила, что ограничения будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины

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