Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у Азорских островов

Немецкие ученые обнаружили подводную лодку времен Второй мировой войны в Атлантическом океане близ Азорских островов, сообщает фонд Rebikoff-Niggeler.

Подлодка U-581 была обнаружена на глубине около 900 метров рядом с островом Пику.

Субмарина была потоплена британским эскадренным миноносецем в 1942 году. Корабль выпустил по подлодке торпеды и пробил ее хвостовую часть. После этого командир принял решение эвакуировать экипаж, а саму подлодку потопить, чтобы она не досталась врагу.



42 из 46 членам экипажа спаслись и попали в британский плен.