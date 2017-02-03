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Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у Азорских островов

Субмарина затонула в Атлантическом океане 75 лет назад

Немецкие ученые обнаружили подводную лодку времен Второй мировой войны в Атлантическом океане близ Азорских островов, сообщает фонд Rebikoff-Niggeler.

Подлодка U-581 была обнаружена на глубине около 900 метров рядом с островом Пику.

Субмарина была потоплена британским эскадренным миноносецем в 1942 году. Корабль выпустил по подлодке торпеды и пробил ее хвостовую часть. После этого командир принял решение эвакуировать экипаж, а саму подлодку потопить, чтобы она не досталась врагу.

42 из 46 членам экипажа спаслись и попали в британский плен.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у Азорских островов

Субмарина затонула в Атлантическом океане 75 лет назад

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