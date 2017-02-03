Лукашенко обвиняет Россию в нарушении международных договоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил главу ФСБ РФ в том, что тот «одним росчерком пера» перечеркнул межгосударственное соглашение между Белоруссией и Россией по границе.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов», — подчеркнул Лукашенко, передает «Интерфакс».

При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия не нарушала ни одного межгосударственного договора с Россией.

«Россия пинает их в хвост и в гриву», — заявил президент республики.

Лукашенко добавил, что введение пограничных постов РФ на границе с республикой — чисто политический выпад.