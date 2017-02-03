Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Лукашенко обвиняет Россию в нарушении международных договоров

Президент Белоруссии обвинил главу ФСБ РФ в несоблюдении межгосударственного соглашения о границе

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил главу ФСБ РФ в том, что тот «одним росчерком пера» перечеркнул межгосударственное соглашение между Белоруссией и Россией по границе.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов», — подчеркнул Лукашенко, передает «Интерфакс».

При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия не нарушала ни одного межгосударственного договора с Россией.

«Россия пинает их в хвост и в гриву», — заявил президент республики.

Лукашенко добавил, что введение пограничных постов РФ на границе с республикой — чисто политический выпад. 

Читайте также:

Лукашенко: «Россия не понимает, что мы всё равно найдем выход»

МИД Белоруссии отреагировал на создание РФ пограничной зоны

Рапота: погранзона ничего не изменит для жителей РФ и Белоруссии

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лукашенко обвиняет Россию в нарушении международных договоров

Лукашенко обвиняет Россию в нарушении международных договоровПрезидент Белоруссии обвинил главу ФСБ РФ в несоблюдении межгосударственного соглашения о границе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке