Неизвестный с мачете и чемоданом в руках пытался прорваться в Лувр

Французский военнослужащий ранил неизвестного, пытавшегося прорваться в Лувр в центре Парижа.



Как сообщает BFM TV, мужчина, вооруженный ножом и с сумкой в руках, планировал войти в магазин при музее.

Он был серьезно ранен в живот, когда попытался атаковать военнослужащего на посту у торгового центра Carrousel du Louvre.



Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. С территории музея эвакуировали людей. Район Лувра в Париже оцеплен правоохранителями после инцидента.



Префект полиции Парижа Мишель Кадо уточнил, что напавший был вооружен мачете и выкрикивал экстремистские лозунги.

«Он выкрикивал угрозы, в том числе Аллаху Акбар», — отметил представитель столичной полиции.

