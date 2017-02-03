Неизвестный с мачете и чемоданом в руках пытался прорваться в Лувр

Военнослужащий, находившийся на посту неподалеку, ранил мужчину
Фото: ТАСС/ Александр Демьянчук
Французский военнослужащий ранил неизвестного, пытавшегося прорваться в Лувр в центре Парижа.
Как сообщает BFM TV, мужчина, вооруженный ножом и с сумкой в руках, планировал войти в магазин при музее.
Он был серьезно ранен в живот, когда попытался атаковать военнослужащего на посту у торгового центра Carrousel du Louvre.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. С территории музея эвакуировали людей. Район Лувра в Париже оцеплен правоохранителями после инцидента.
The #Louvre 30 National Officers arrive arms drawn #BREAKING #BreakingNews #Paris https://t.co/sEeiILPNd0— @GASP____ (@GASP____) 3 февраля 2017 г.
Префект полиции Парижа Мишель Кадо уточнил, что напавший был вооружен мачете и выкрикивал экстремистские лозунги.
«Он выкрикивал угрозы, в том числе Аллаху Акбар», — отметил представитель столичной полиции.