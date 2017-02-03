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Неизвестный с мачете и чемоданом в руках пытался прорваться в Лувр

Военнослужащий, находившийся на посту неподалеку, ранил мужчину

Фото: ТАСС/ Александр Демьянчук

Французский военнослужащий ранил неизвестного, пытавшегося прорваться в Лувр в центре Парижа.

Как сообщает BFM TV, мужчина, вооруженный ножом и с сумкой в руках, планировал войти в магазин при музее.

Он был серьезно ранен в живот, когда попытался атаковать военнослужащего на посту у торгового центра Carrousel du Louvre.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. С территории музея эвакуировали людей. Район Лувра в Париже оцеплен правоохранителями после инцидента.

Префект полиции Парижа Мишель Кадо уточнил, что напавший был вооружен мачете и выкрикивал экстремистские лозунги.

«Он выкрикивал угрозы, в том числе Аллаху Акбар», — отметил представитель столичной полиции.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Неизвестный с мачете и чемоданом в руках пытался прорваться в Лувр

Неизвестный с мачете и чемоданом в руках пытался прорваться в ЛуврВоеннослужащий, находившийся на посту неподалеку, ранил мужчину

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