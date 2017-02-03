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Белый дом опроверг «двадцатиминутную встречу» Трампа и Тимошенко

Ранее об этом сообщили украинские СМИ

В Белом доме опровергли информацию, ранее растиражированную украинскими СМИ, о «двадцатиминутной встрече» президента США Дональда Трампа и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Сообщалось, что политики встретились на молитвенном завтраке, который состоялся в четверг в Вашингтоне. По данным ТАСС, формат завтрака не предусматривает длительного общения, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.

«Отойти с кем-то в сторону на 3–4 минуты президент может, но не больше», — сказал представитель ведомства.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Белый дом опроверг «двадцатиминутную встречу» Трампа и Тимошенко

Ранее об этом сообщили украинские СМИ

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