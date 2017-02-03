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Лукашенко: Белоруссия не променяет независимость на российскую нефть

Будет трудно, но республика найдет выход, сказал президент страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не откажется от независимости за российскую нефть. Белорусский лидер сказал, что Минск откажется от нефти из России, если на другой чаше весов окажется независимость государства.

 «Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло?» — спросил белорусский лидер на пресс-конференции в Минске в пятницу, передает «Федеральное агентство новостей».

 Без российской нефти Белоруссия обойдется,  республике «будет непросто», но «она найдет выход», добавил он.

 «Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть — это несопоставимо», — заключил Лукашенко.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лукашенко: Белоруссия не променяет независимость на российскую нефть

Будет трудно, но республика найдет выход, сказал президент страны

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