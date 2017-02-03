В Киеве рассказали о потерях ВСУ с момента обострения в Донбассе

Первый заместитель начальника оперативного штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Андрей Цветков заявил, что с момента обострения ситуации в Авдеевке с 29 января по 3 февраля погибли десять украинских военнослужащих, 66 получили ранения.

«За указанный период потери вооруженных сил Украины составили: безвозвратные 10 человек, раненные 66», — сказал Цветков на заседании госкомиссии по вопросам безопасности и чрезвычайной ситуации в Авдеевке.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что удалось перехватить данные о реальных потерях ВСУ за последние 29-30 января.



В доклад начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, который был представлен Порошенко, говорится о 78 военных убитыми и о 76 — ранеными. По словам Басурина, он послужил причиной экстренного экстренного возвращения президента Украины из ФРГ, где он был с рабочим визитом.



Резкое обострение ситуации в Донбассе произошло 29 января. Наиболее ожесточенными стали бои близ города Авдеевка, который находится примерно в 20 км от Донецка. Представители ополчения и украинской армии обвиняют друг друга в нарушении перемирия.



Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения «режима тишины» в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники.

