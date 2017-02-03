Второго человека задержали полицейские Парижа в связи с ЧП у Лувра

Полицейские французской столицы провели задержание второго человека, подозреваемого в связи с мужчиной, ранее напавшим с мачете на военный патруль у Лувра.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Франции Пьера-Анри Бранде. Роль второго задержанного определит прокуратура, сказал он.



В пятницу утром мужчина с мачете напал на военный патруль, охраняющий порядок вокруг Лувра. Нападение сопровождалось криками «Аллах акбар», сообщили СМИ Франции со ссылкой на заявление полиции. Военные открыли огонь по мужчине на поражение, он был госпитализирован с ранениями. Проводится расследование, личность нападавшего выясняется.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев выступил с заявлением, что атака носила «террористический характер».