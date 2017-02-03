Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Второго человека задержали полицейские Парижа в связи с ЧП у Лувра

Его роль в инциденте определит прокуратура

Полицейские французской столицы провели задержание второго человека, подозреваемого в связи с мужчиной, ранее напавшим с мачете на военный патруль у Лувра.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Франции Пьера-Анри Бранде. Роль второго задержанного определит прокуратура, сказал он.

В пятницу утром мужчина с мачете напал на военный патруль, охраняющий порядок вокруг Лувра. Нападение сопровождалось криками «Аллах акбар», сообщили СМИ Франции со ссылкой на заявление полиции. Военные открыли огонь по мужчине на поражение, он был госпитализирован с ранениями. Проводится расследование, личность нападавшего выясняется.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев выступил с заявлением, что атака носила «террористический характер».

Читайте также:

Неизвестный с мачете и чемоданом в руках пытался прорваться в Лувр

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Второго человека задержали полицейские Парижа в связи с ЧП у Лувра

Его роль в инциденте определит прокуратура

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке