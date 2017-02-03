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Белоруссия выступает за сотрудничество с Литвой в атомной энергетике

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске предложил Литве сотрудничество в области атомной энергетики.

Белорусский лидер допустил продажу электроэнергии и прием в страну литовских специалистов с закрывающейся Игналинской АЭС

«Давайте договоримся, это будем наша общая станция», – предложил белорусский лидер. «Давай произведем электроэнергию и вам продадим по дешевым ценам», — добавил он.

Политик отметил, что на подобные предложения в Литве сначала соглашаются, а затем начинают политизировать подобные вопросы.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Белоруссия выступает за сотрудничество с Литвой в атомной энергетике

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко

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