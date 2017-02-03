Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Белоруссия обратилась в суд из-за сокращения поставок нефти из России

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент республики Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции в Минске заявил, что республика обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. 

По его словам, «спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям».

Глава республики отметил, что из-за возникшего спора «мы потерять больше можем».

«Я написал письмо <…> [президенту РФ Владимиру] Путину, несколько строчек — не надо нам идти этим путем... Это приведет к эскалации по многим направлениям, уже до границы дошло», — цитирует Лукашенко «РИА Новости».

Ранее в пятницу глава республики заявил, что Белоруссия не откажется от независимости за российскую нефть.

Читайте также:

Лукашенко: Белоруссия не променяет независимость на российскую нефть

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Белоруссия обратилась в суд из-за сокращения поставок нефти из России

Об этом на пресс-конференции в Минске заявил президент республики Александр Лукашенко

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке