Белоруссия обратилась в суд из-за сокращения поставок нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции в Минске заявил, что республика обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

По его словам, «спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям».

Глава республики отметил, что из-за возникшего спора «мы потерять больше можем».

«Я написал письмо <…> [президенту РФ Владимиру] Путину, несколько строчек — не надо нам идти этим путем... Это приведет к эскалации по многим направлениям, уже до границы дошло», — цитирует Лукашенко «РИА Новости».



Ранее в пятницу глава республики заявил, что Белоруссия не откажется от независимости за российскую нефть.