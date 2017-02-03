Немецкий велогонщик требует наказать ударившего его украинца

Лидер многодневки «Тур Дубая», немец Марсель Киттель из команды Quick-Step попросил Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировать на полгода украинца Андрея Гривко из «Астаны», ударившего его во время заезда.



Инцидент произошел вовремя третьего этапа гонки, которая проходит с 31 января по 4 февраля, сообщает «Федеральное агентство новостей».



Как рассказал Киттель, они проезжали мимо стройплощадки и в это время подул ветер, поднявший песок. Воспользовавшись замешательством спортсмена, украинец якобы ударил немца как конкурента в попытке занять лидирующее место.

«Я говорил с ним после той гонки, но не буду об этом рассказывать. Возможно, он должен быть дисквалифицирован на полгода. Это большое разочарование для велоспорта, его команды и спонсоров этой гонки», — заявил спортсмен, добавив, что своим поведением он создавал опасную ситуацию и мог спровоцировать не только его падение, но и крупный завал в пелотоне.



В свою очередь, Гривко сообщил, что ударил Киттеля, так как тот хотел занять его место и начал толкаться. Украинец добавил, что «выигрывать надо ногами, а не плечами».



В итоге украинский велогонщик был отстранен от соревнований, а его команда принесла извинения Киттелю, которые тот не принял.

I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0 — Marcel Kittel (@marcelkittel) 2 февраля 2017 г.



В общей классификации «Тура Дубая» Киттель занимает первое место. Он стал победителем в двух гонках из трех состоявшихся.

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