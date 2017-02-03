НАТО опровергает разговор Столтенберга с российскими пранкерами

В НАТО опровергли разговор генсека альянса Йенса Столтенберга с российским пранкерами Вованом и Лексусом, общавшимися с ним от имени президента Украины Порошенко.

Как заявила ТАСС представитель организации Оана Лунгеску, НАТО получила электронное письмо за подписью Порошенко. Однако послание было идентифицировано как поддельное и никакого телефонного разговора не было, сказала она.

Однако пранкер Вован (Владимир Кузнецов) уверен, что экспертиза записи разговора со Столтенбергом подтвердит ее подлинность. Пранкер добавил, что разговор с генсеком НАТО состоялся не в четверг, а гораздо раньше, передает «РИА Новости».

«Разговор про Украину был, достаточно сделать экспертизу, чтобы убедиться, что это он. По записи голос достаточно узнаваем», — уверен пранкер Вован.