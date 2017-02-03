Тело пропавшей в Москве девушки обнаружено в Красногорском лесопарке

Сотрудниками Росгвардии обнаружено тело женщины, похожей на москвичку Наталью Меламед, пропавшую 24 января.

Об этом сообщает Life со ссылкой на сообщение пресс-службы Росгвардии. Личность женщины, чье тело обнаружено, устанавливается, назначены экспертизы.

24 января 23-летняя Наталья Меламед ушла из дома на улице Митинской. Поисками девушки занимались более 700 человек, отрабатывались разные версии, в том числе выезд Натальи за границу. В ходе поисков в красногорском лесу обнаружили шубу пропавшей.

3 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения Натальи Меламед.