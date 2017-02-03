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Тело пропавшей в Москве девушки обнаружено в Красногорском лесопарке

Жительница Москвы Наталья Меламед пропала десять дней назад

Сотрудниками Росгвардии обнаружено тело женщины, похожей на москвичку Наталью Меламед, пропавшую 24 января.

Об этом сообщает Life со ссылкой на сообщение пресс-службы Росгвардии. Личность женщины, чье тело обнаружено, устанавливается, назначены экспертизы.

24 января 23-летняя Наталья Меламед ушла из дома на улице Митинской. Поисками девушки занимались более 700 человек, отрабатывались разные версии, в том числе выезд Натальи за границу. В ходе поисков в красногорском лесу обнаружили шубу пропавшей.

3 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения Натальи Меламед.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Тело пропавшей в Москве девушки обнаружено в Красногорском лесопарке

Жительница Москвы Наталья Меламед пропала десять дней назад

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