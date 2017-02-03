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Лукашенко назвал «полным вымыслом» данные о выходе Белоруссии из ЕАЭС

Об этом президент Белоруссии заявил в Минске на пресс-конференции

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал вымыслом информацию, ранее растиражированную СМИ, о выходе республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства Белоруссии и России.

«Что касается заявлений о ЕврАзЭс и Союзного государства— полный вымысел», — приводит слова Лукашенко «Федеральное агентство новостей».

Президент Белоруссии отметил, что республика всегда была инициатором интеграционных проектов.

«Мы никогда небыли против интеграционных проектов, мы были инициаторами всех этих проектов», — резюмировал Лукашенко.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лукашенко назвал «полным вымыслом» данные о выходе Белоруссии из ЕАЭС

Об этом президент Белоруссии заявил в Минске на пресс-конференции

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