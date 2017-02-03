Песков: мы не занимаемся подсчетами боеприпасов у ополченцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о количестве боеприпасов у ополченцев ДНР и ЛНР.



«Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетами боеприпасов», — ответил она на вопрос журналистов о том, когда у ополченцев закончится оружие.



Песков выразил надежду на то, что у ополченцев юго-востока Украины хватит боеприпасов для ответа на агрессивные действия ВСУ.



При этом официальный представитель Кремля отметил, что главное на данный момент —вынудить Киев отказаться от преступных авантюр, способных подорвать Минские соглашения.



«Понимаете, Россия может предпринимать это только на политико-дипломатическом фронте, что она и делает», — сказал Песков, отметив, что контактная группа продолжает работать.



Очередное обострение конфликта в Донбассе произошло 29 января. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, Минских соглашений и обстреле населенных пунктов.

