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Российский лыжник Ретивых взял золото на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Другой россиянин Андрей Парфенов показал третий результат

Российский лыжник Глеб Ретивых одержал победу в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

Победитель в финале преодолел дистанцию в 1,5 км за 3 минуты 30,79 секунды. Второе место благодаря фотофинишу занял норвежец Сондре Фоссли, отставший от россиянина на 0,3 секунды.

В тройку лидеров вошел еще один представитель России Андрей Парфенов, его отставание составило 0,73 секунды.

Еще один россиянин Александр Панжинский (+1,49 секунды), занявший первое место в квалификации, в финале финишировал пятым.

Этап Кубка мира в Пхенчхане, где в следующем году пройдет зимняя Олимпиада, завершится 5 февраля.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Российский лыжник Ретивых взял золото на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Другой россиянин Андрей Парфенов показал третий результат

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