Российский лыжник Ретивых взял золото на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Российский лыжник Глеб Ретивых одержал победу в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.



Победитель в финале преодолел дистанцию в 1,5 км за 3 минуты 30,79 секунды. Второе место благодаря фотофинишу занял норвежец Сондре Фоссли, отставший от россиянина на 0,3 секунды.



В тройку лидеров вошел еще один представитель России Андрей Парфенов, его отставание составило 0,73 секунды.



Еще один россиянин Александр Панжинский (+1,49 секунды), занявший первое место в квалификации, в финале финишировал пятым.



Этап Кубка мира в Пхенчхане, где в следующем году пройдет зимняя Олимпиада, завершится 5 февраля.



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