Лукашенко попросил сограждан не отказываться от русского языка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан не отказываться от русского языка. Он отметил, что отказ от русского языка означает для белорусов отказ «от своего родного».

Об этом белорусский лидер заявил в ходе пресс-конференции в пятницу, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Русский язык — это великое, это наше», — сказал он. Белорусский язык является признаком нации, но русский язык делает белорусов богаче, отметил Лукашенко.

«Я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, потому что вы откажетесь от своего родного», — обратился белорусский лидер к согражданам.