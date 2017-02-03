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Лукашенко попросил сограждан не отказываться от русского языка

Президент Белоруссии заявил, что аккуратно относится к этой теме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан не отказываться от русского языка. Он отметил, что отказ от русского языка означает для белорусов отказ «от своего родного».

Об этом белорусский лидер заявил в ходе пресс-конференции в пятницу, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Русский язык — это великое, это наше», — сказал он. Белорусский язык является признаком нации, но русский язык делает белорусов богаче, отметил Лукашенко.

«Я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, потому что вы откажетесь от своего родного», — обратился белорусский лидер к согражданам.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лукашенко попросил сограждан не отказываться от русского языка

Президент Белоруссии заявил, что аккуратно относится к этой теме

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