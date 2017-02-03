Трамп призвал США извлечь урок из нападения исламиста в Париже

Президент США Дональд Трамп призвал Америку извлечь урок из утреннего ЧП в Лувре в центре Парижа.

«Новый радикальный исламский террорист только что атаковал музей Лувр в Париже. Туристы были заблокированы. Франция снова обеспокоена. США, поумнейте», — написал Трамп в Twitter.

A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.

Ранее в пятницу сообщалось, что Французский военнослужащий ранил неизвестного, пытавшегося прорваться в Лувр в центре Парижа. Мужчина хотел войти в магазин при музее.



Префект полиции Парижа Мишель Кадо уточнил, что напавший был вооружен мачете и выкрикивал экстремистские лозунги.



Нападавший получил ранение в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих, он также помещен в больницу.

