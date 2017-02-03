Трамп принял приглашение посетить Польшу

Президента США пригласил польский лидер Анджей Дуда
Президент США Дональд Трамп принял приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить Польшу. Точная дата визита пока не называется, сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, находящийся в Вашингтоне
Щерский накануне встретился с советником Трампа по вопросам безопасности Майклом Флинном, сообщают польские СМИ. Приглашение было передано в ходе этой встречи.
На встрече с Флинном обсуждались вопросы безопасности, ситуация на Украине и двусторонние контакты.